حجم ورود زائران به داخل مرز مهران بیش از حد معمول است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد شرفی در پایش هوایی در مرز مهران اظهار داشت: امروز بیشتر از حد معمول زائر از طریق مرز مهران وارد کشور شده است و زائران جهت خدمات دهی بیشتر صبور باشند تا بتوانیم خدمتی درخور زائران اباعبدالله ارائه دهیم.

وی با توجه به اینکه وضعیت تردد در مرز مهران خوب و روان است افزود: کلیه امکانات در مرز مهران جهت تردد زائران به اندازه کافی وجود دارد و در حال حاضر اتوبوس به اندازه کافی در پایانه برکت مستقر می‌باشد.

فرمانده قرارگاه اربعین فراجا از زائرانی که با خودروی شخصی تردد می‌کنند درخواست کرد پس از استراحت کافی و اطمینان از سلامت خودروی خود اقدام به تردد نمایند تا شاهد حوادث جاده‌ای نباشیم.

سردار شرفی با اشاره به اینکه زائران گذرنامه خود را قبل از ورود به کشور ممهور به مهر ورود کشور عزیزمان کنند ادامه داد: تمام نیروهای فراجا از یگان ویژه، پلیس راه و راهور، پلیس‌های تخصصی، گذرنامه تا آخرین زائری که از خاک کشور عراق به مرزهای کشور وارد شوند در میدان حضور دارند و به آنان خدمت رسانی می‌کنند.