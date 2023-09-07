تامین آب و برق پایدار زائران اربعین در مرزهای خسروی و منذریه

رضا داودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پایانه مرزی خسروی و منذریه خدمات زیادی در زمینه فاضلاب انجام شده و آب و برق نیز در تمام شهرهای واقع در مسیر مرز خسروی و موکب‌ها، پارکینگ‌ها و استراحتگاه‌هایی که در مسیر هستند تأمین شده و در جاهایی که امکان پوشش آب پایدار نبوده با تانکرهای آبرسانی ثابت و سیار و توزیع آب بسته بندی شده خدمات رسانی انجام شده است.

وی افزود: در نقطه صفر مرزی ایران و پایانه مرزی منذریه عراق نیز با اقدامات صورت گرفته و مجموعه خدماتی که ارائه شده رضایتمندی زوار و مسئولان را در پی داشته و در خدمات ارائه شده نیز هیچ گونه وقفه‌ای نداشته‌ایم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه گفت: امسال با توجه به ۲۴ ساعته شدن مرز خسروی خدمات رسانی آب و برق نیز به صورت شبانه روزی ارائه شد که با تلاش‌های صورت گرفته سعی کردیم در هیچ لحظه و هیچ نقطه‌ای با کمبود مواجه نشویم و تا این لحظه هم هیچ کمبودی در زمینه امکانات وجود ندارد.

داوودی عنوان کرد: در حوزه فاضلاب هم در تمام شهرها شبکه‌های فاضلاب پایدار وجود دارد و در منطقه خسروی و حتی در منذریه هم با تعبیه تمام امکانات و ماشین آلات، تمامی سپتیک تانک‌ها فاضلاب‌ها را به فاصله ۱۶ کیلومتری مرز خسروی انتقال داده و در تصفیه خانه فاضلاب شهر قصرشیرین تخلیه می‌کنند و از نظر زیست محیطی نیز تلاش کردیم اتفاقی نیفتد، در حال حاضر هم طرح پایدار ارائه خدمات آب و فاضلاب در مرز خسروی در حال اجرا است و خوشبختانه در بحث آب و فاضلاب خدمات پایدار است.

وی خاطر نشان کرد: در حوزه برق هم مازاد برق را در نقطه صفر مرزی داریم و تلاش ویژه‌ای کرده‌ایم که در سمت عراق خدمات رسانی خوبی هم برای موکب داران و هم طرف عراقی داشته باشیم تا بتوانیم رضایت آنها را در منذریه عراق هم جلب کنیم که طرف عراقی نیز با خاطر مطمئن بتواند از زوار ما میزبانی کند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه ابراز امیدواری کرد: در سال‌های آینده با توجه به اینکه به احتمال زیاد حجم وسیع‌تری از زوار را خواهیم داشت، تلاش می‌کنیم زیرساخت‌ها را توسعه دهیم چرا که زوار اکنون به کیفیت مرز خسروی پی برده‌اند و همینطور کشور عراق هم باید ناوگان خود را در سال‌های آینده با توجه به افزایش تعداد زائران افزایش دهد تا بتوانیم میزبان خوبی برای زوار اباعبدالله الحسین (ع) در هر دو مرز خسروی و منذریه باشیم.