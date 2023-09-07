بازسازی مناطق زلزله زده «اوز» فارس شتاب خواهد گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد وحیدی روز پنجشنبه در جریان سفر به اوز و پس از بازدید از مناطق زلزله زده در نشست ستاد مدیریت بحران این شهرستان بیان کرد: برای آن دسته از افرادی که خانه‌های آنان در زلزله اخیر دچار آسیب شده و اینک مکانی برای سکونت ندارند تسهیلات ودیعه مسکن پیش بینی شود.

وی ضمن قدردانی از اقدام‌های انجام شده برای خدمات رسانی به حادثه دیدگان زلزله اخیر در شهرستان اوز ادامه داد: در بحث اسکان اضطراری مردم به عنوان نخستین گام پس از وقوع زلزله، اقدامات خوبی انجام شده است.

وحیدی اظهار کرد: در مراحل بعد نیز که شامل ارزیابی خسارت، جبران خسارت‌ها و حمایت از مردم و بازسازی منازل مسکونی آسیب دیده می‌شود باید کارها با تدبیر و برنامه ریزی به سرعت پیش رود.

وزیر کشور گفت: به طور قطع در سایه همدلی و اتحادی که میان مردم و دولتمردان وجود دارد به سرعت می‌توان در مسیر حل مشکلات این چنینی گام برداشت.

وحیدی افزود: قوانین نظام مهندسی ساختمان در بازسازی و ساخت تک تک واحدهای مسکونی باید رعایت شود و هرگونه کوتاهی در این زمینه متوجه ناظران، شهرداری و سایر عوامل دخیل در امر ساخت و ساز است.

وی تاکید کرد: اگر کوتاهی در این زمینه صورت گیرد باید با افرادی که دچار تخلف شده و در انجام مسئولیت خود کوتاهی کرده‌اند برخورد جدی شود.