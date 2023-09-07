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۱۶ شهریور ۱۴۰۲، ۲۰:۳۴

وزیر بهداشت خبر داد؛

استقرار اولین رایزن سلامت ایران در بغداد

استقرار اولین رایزن سلامت ایران در بغداد

وزیر بهداشت، در سفر به عراق، از استقرار اولین رایزن سلامت ایران در بغداد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام عین‌اللهی، در دیدار «صالح الحسناوی» وزیر بهداشت عراق، تفاهم نامه همکاری بین شرکت دانش بنیان ایران و عراق در حوزه سلامت به امضا رسید و مقرر شد این توافقات با محوریت دانشگاه «سبطین» در کربلا و با همکاری متخصصان دو کشور اجرایی شود.

وزیر بهداشت افزود: ایران در ایام اربعین بیش از چهار هزار پزشک و نیروی درمانی به کربلای معلی و نجف اشرف و گذرگاه‌های مرزی اعزام کرده بود و در این مدت، همکاری شایسته ای بین دو وزارتخانه بهداشت ایران و عراق انجام شد و دو کشور برای هر چه باشکوه‌تر برگزار شدن اربعین حسینی (ع) از هیچ تلاشی فروگذار نکردند.

«صالح مهدی الحسناوی» وزیر بهداشت عراق نیز با خیر مقدم به همتای ایرانی و هیأت همراه وی، خواستار افزایش مشارکت دو کشور در زمینه خدمات بهداشتی و درمانی به زائران در مراسم اربعین سال آینده شد.

وزیر بهداشت عراق همچنین بر اجرایی شدن توافقات دو جانبه در زمینه استفاده عراق از داروهای ساخت ایران تاکید کرد و خواستار حضور فعال تیم‌های پزشکی ایرانی در بیمارستان‌های عراق و استفاده از تجربیات پزشکان ایرانی شد.

عین اللهی، از چهار روز پیش به منظور نظارت بر ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زائران ایرانی اربعین به عراق سفر کرده بود.

کد مطلب 5881107
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • IR ۱۰:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۷
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      پاسخ
      استقرار اولین رایزن سلامت ایران در بغداد خب کیه این رایزن سلامت؟ کی منصوب شده؟ چرا؟!!!

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