استقرار اولین رایزن سلامت ایران در بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام عین‌اللهی، در دیدار «صالح الحسناوی» وزیر بهداشت عراق، تفاهم نامه همکاری بین شرکت دانش بنیان ایران و عراق در حوزه سلامت به امضا رسید و مقرر شد این توافقات با محوریت دانشگاه «سبطین» در کربلا و با همکاری متخصصان دو کشور اجرایی شود.

وزیر بهداشت افزود: ایران در ایام اربعین بیش از چهار هزار پزشک و نیروی درمانی به کربلای معلی و نجف اشرف و گذرگاه‌های مرزی اعزام کرده بود و در این مدت، همکاری شایسته ای بین دو وزارتخانه بهداشت ایران و عراق انجام شد و دو کشور برای هر چه باشکوه‌تر برگزار شدن اربعین حسینی (ع) از هیچ تلاشی فروگذار نکردند.

«صالح مهدی الحسناوی» وزیر بهداشت عراق نیز با خیر مقدم به همتای ایرانی و هیأت همراه وی، خواستار افزایش مشارکت دو کشور در زمینه خدمات بهداشتی و درمانی به زائران در مراسم اربعین سال آینده شد.

وزیر بهداشت عراق همچنین بر اجرایی شدن توافقات دو جانبه در زمینه استفاده عراق از داروهای ساخت ایران تاکید کرد و خواستار حضور فعال تیم‌های پزشکی ایرانی در بیمارستان‌های عراق و استفاده از تجربیات پزشکان ایرانی شد.

عین اللهی، از چهار روز پیش به منظور نظارت بر ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زائران ایرانی اربعین به عراق سفر کرده بود.