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۱۶ شهریور ۱۴۰۲، ۲۳:۴۸

خوزستان پایتخت موکب‌ها - ۴۱۹؛

تداوم غربالگری‌های سندرومیک زائران حسینی در مرزهای خوزستان

تداوم غربالگری‌های سندرومیک زائران حسینی در مرزهای خوزستان

اهواز - رئیس مرکز بهداشت شرق اهواز گفت: غربالگری‌های سندرومیک زائران حسینی در مرزهای خوزستان تا پایان ماه صفر ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، امرالله مردانی عصر امروز پنجشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای با اشاره به تلاش‌های شبانه روزی و مستمر کارکنان حوزه بهداشت و درمان در ایام اربعین حسینی برای خدمت به زائران اظهار کرد: در حال حاضر با پایان یافتن اربعین حسینی شاهد بازگشت زائران به کشور هستیم.

وی افزود: به منظور کنترل بیماری‌های واگیر، غربالگری و مراقبت‌های سندرومیک در مرزهای استان خوزستان برای زائران انجام می‌شود و در صورتی‌که زوار دارای علائم گوارشی، آنفولانزا و سرماخوردگی باشند، کارهای لازم صورت می‌گیرد.

مردانی تاکید کرد: زائران بازگشته از سفر در صورت مشاهده علائم سرماخوردگی و آنفولانزا شامل آبریزش، تب، لرز، سرفه و… حتماً به پزشکان مستقر در مراکز بهداشت و جامع سلامت محل سکونت خود مراجعه کنند.

دبیر شورای سلامت اهواز در خصوص علائم گوارشی بیان کرد: اگر زائران علائمی از جمله اسهال، حالت تهوع، استفراغ و… داشتند، حتماً به پزشک مراجعه کنند تا در صورت نیاز نمونه برداری‌ها و مداخله‌های درمانی صورت گیرد تا مشکلی به وجود نیاید و سایر اطرافیان زائران به بیماری‌های واگیردار مبتلا نشوند.

رئیس مرکز بهداشت شرق اهواز با بیان اینکه مراکز جامع سلامت از شنبه تا پنجشنبه فعال هستند، ادامه داد: زائرانی که علائم سرماخوردگی و… دارند، ۵ تا ۷ روز در خانه بمانند و افراد شاغل از حضور در محل کار خودداری کنند.

وی گفت: غربالگری‌های سندرومیک زائران و بازدیدهای بهداشتی از مواکب در مرزهای خوزستان تا پایان ماه صفر ادامه دارد.

کد مطلب 5881113

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