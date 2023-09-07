به گزارش خبرنگار مهر، امرالله مردانی عصر امروز پنجشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای با اشاره به تلاش‌های شبانه روزی و مستمر کارکنان حوزه بهداشت و درمان در ایام اربعین حسینی برای خدمت به زائران اظهار کرد: در حال حاضر با پایان یافتن اربعین حسینی شاهد بازگشت زائران به کشور هستیم.

وی افزود: به منظور کنترل بیماری‌های واگیر، غربالگری و مراقبت‌های سندرومیک در مرزهای استان خوزستان برای زائران انجام می‌شود و در صورتی‌که زوار دارای علائم گوارشی، آنفولانزا و سرماخوردگی باشند، کارهای لازم صورت می‌گیرد.

مردانی تاکید کرد: زائران بازگشته از سفر در صورت مشاهده علائم سرماخوردگی و آنفولانزا شامل آبریزش، تب، لرز، سرفه و… حتماً به پزشکان مستقر در مراکز بهداشت و جامع سلامت محل سکونت خود مراجعه کنند.

دبیر شورای سلامت اهواز در خصوص علائم گوارشی بیان کرد: اگر زائران علائمی از جمله اسهال، حالت تهوع، استفراغ و… داشتند، حتماً به پزشک مراجعه کنند تا در صورت نیاز نمونه برداری‌ها و مداخله‌های درمانی صورت گیرد تا مشکلی به وجود نیاید و سایر اطرافیان زائران به بیماری‌های واگیردار مبتلا نشوند.

رئیس مرکز بهداشت شرق اهواز با بیان اینکه مراکز جامع سلامت از شنبه تا پنجشنبه فعال هستند، ادامه داد: زائرانی که علائم سرماخوردگی و… دارند، ۵ تا ۷ روز در خانه بمانند و افراد شاغل از حضور در محل کار خودداری کنند.

وی گفت: غربالگری‌های سندرومیک زائران و بازدیدهای بهداشتی از مواکب در مرزهای خوزستان تا پایان ماه صفر ادامه دارد.