به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت کشور مراکش اعلام کرد در پی وقوع زلزله ۶.۸ (در برخی گزارشها ۷ ریشتری) ریشتری در مناطق جنوبغربی این کشور، آمارهای اولیه نشان میدهد دستکم ۲۹۶ نفر جان باختند. برخی رسانهها اعلام کردند که شدت این زلزله از شهر «رباط» در شمال مراکش تا «سیدی افنی» در جنوب این کشور احساس شده است.
بنابر اعلام وزارت کشور مراکش همچنین ۱۵۳ نفر با جراحتهای مختلف مجروح شدند که برای دریافت کمک های اولیه لازم به بیمارستان ها منتقل شدند.
اما ساعاتی بعد تتلویزیون رسمی مراکش از افزایش شمار جان باختگان زلزله به ۸۲۲ نفر خبر داد. در این زمین لرزه تاکنون ۶۷۲ نفر هم مجروح شده اند.
به نوشته رسانههای مراکشی بیشتر جانباختگان در مناطق «الحوز، مراکش، و ورزارات» هستند. رسانهها و کاربران شبکههای اجتماعی مراکش تصاویری از لحظه وقوع زلزله مهیب این کشور را منتشر کردند.
بامداد امروز شنبه مرکز لرزه نگاری مدیترانه اروپا اعلام کرد که زمین لرزهای به بزرگی ۶.۹ ریشتر روز جمعه در مراکش به ثبت رسیده است. به گفته این مرکز، کانون این زمین لرزه در ۷۷ کیلومتری جنوب غربی مراکش بوده که ۸۳۹ هزار نفر در آن زندگی میکنند. کانون زلزله نیز در عمق ۱۰ کیلومتری قرار داشته است.
مؤسسه ملی ژئوفیزیک مراکش بزرگی این زمین لرزه را تا ۷ درجه در مقیاس ریشتر اعلام کرد. تلویزیون مراکش نیز گزارش داد که زمین لرزهای به بزرگی ۷ درجه تعدادی از مناطق و شهرها را لرزاند و خسارات مادی به بار آورد. بنابر گزارشها این زمین لرزه توسط ساکنان شهرهای رباط، کازابلانکا، مراکش، محمدیه و أغادیر احساس شد. مرکز لرزه نگاری آلمان نیز زمین لرزه مراکش را به بزرگی ۷ ریشتر اعلام کرد.
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