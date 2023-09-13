قانون برنامه ششم توسعه تا پایان سال تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۲ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات و جزئیات طرح دوفوریتی اصلاح بند (ز) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور (تمدید قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶)) موافقت کردند.

بر اساس ماده واحده این طرح، قانون برنامه ششم توسعه تا پایان سال ۱۴۰۲ تمدید می‌شود.

گفتنی است، در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، قانون برنامه ششم توسعه به مدت ۶ ماه تمدید شده بود و قانون برنامه ششم تا تاریخ ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۲ اعتبار داشت.