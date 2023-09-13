به گزارش خبرگزاری مهر، طرح جامع و تحول آفرین برای توسعه و جبران عقب ماندگی‌های استان سیستان و بلوچستان با حضور محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور مورد بررسی قرار گرفت و بر تکمیل و اجرای گام به گام آن تا سه سال آینده تاکید شد.

معاون اول رئیس‌جمهور در این جلسه، گفت: طرح توسعه این استان باید با رویکرد رفع ضروری‌ترین نیازها و اصلی ترین دغدغه‌های استان تدوین شود به نحوی که تمرکز اصلی آن بر اولویت‌ها بوده و زمانبندی دقیقی برای اجرای هر فاز از طرح داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه این طرح باید جامع الاطراف باشد و اجرای کامل مصوبات باقی مانده از سفر مقام معظم رهبری به استان نیز در آن دیده شود، خاطرنشان کرد: انتظار این است که طرح تحول استان سیستان و بلوچستان به مصوبات سفر رئیس جمهور و دیگر مسئولین عالی رتبه به استان نیز جامه عمل بپوشاند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به سخنان روز دوشنبه مقام معظم رهبری در جمع مردم استان‌های سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی مبنی بر اینکه اگر مصوبات سفر دهه ۸۰ ایشان به استان سیستان و بلوچستان کامل اجرا و دچار بی توجهی و غفلت نمی‌شد چهره امروز استان متفاوت بود، اظهار داشت: باور و اهتمام جدی دولت مردمی اجرای کامل مصوبات سفر رهبر معظم انقلاب است تا بتواند کاستی‌ها و عقب ماندگی‌های استان سیستان و بلوچستان را تا حد امکان جبران کند.

مخبر همچنین بر اهمیت اشتغالزا بودن برنامه‌ها و پروژه‌ها در طرح تحول استان سیستان و بلوچستان تاکید و تصریح کرد: باید تلاش شود پروژه‌ها با رویکرد اشتغال آفرینی بویژه در شهرهای مرزی استان طراحی شود تا شاهد رونق اقتصادی و بهبود معیشت مردم در سطح استان و بخصوص مناطق مرزی باشیم.

وی سازمان برنامه و بودجه، استاندار سیستان و بلوچستان و معاونین خود را مکلف کرد در اسرع وقت و حداکثر تا پایان مهر طرح موجود را در زمانبندی ۳ ساله اصلاح و نهایی کنند به نحوی که همه ابعاد و جوانب این طرح نظیر ظرفیت‌های استان، منابع مالی و امکانات مورد نیاز در آن دیده شود و بتواند چهره استان را هم در بعد زیرساختها و هم در بعد رفاه اجتماعی مردم دگرگون کند.

استاندار سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت استان و میزان پیشرفت فیزیکی طرح‌ها و مصوبات گذشته ارائه کرد و گفت: استان سیستان و بلوچستان در بخش شاخص‌های توسعه در جایگاه پایینی نسبت به متوسط کشوری قرار دارد و نیازمند اقدامات و برنامه‌ای ویژه جهت جبران عقب ماندگی‌ها است.