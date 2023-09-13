۸۰۰ پنل خورشیدی توسط مددجویان کمیته امداد استان سمنان فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا صادقی غروب چهارشنبه در دیدار با مدیرکل و مسئولان کمیته امداد استان سمنان به میزبانی سالن جلسات این اداره کل ضمن اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای توانمند سازی خانوادههای تحت پوشش بیان کرد: تحول در کمیته امداد استان محسوس و به حسب شاخص ارزشمند است
وی با بیان اینکه استان سمنان در سال گذشته با تکیه بر مزیتهای موجود، رشد اقتصادی سوم کشور را از آن خود کرده است، افزود: معرفی و هدفگذاری ۷۰۰ نفر از مددجویان کمیته امداد برای فروش محصولات در پلتفرمهای دیجیتال اقدامی نو و بزرگ است که باید تداوم یابد.
معاون استاندار سمنان با بیان اینکه بالاترین اهرم در رشد اقتصادی نیروی انسانی کیفی است، ابراز داشت: دو زنجیره ارزشی راهبردی در استان سمنان پیگیری میشود، زنجیره ارزشی راهبری خودرو و زنجیره ارزشی راهبردی اقتصادی دیجیتال است
صادقی با بیان اینکه پارک فاوا تکمیل شده است برای مددجویان سهمی در نظر گرفته شود، گفت: حمایت کمیته امداد استان سمنان از ۱۲ طرح دانش بنیان قابل تقدیر است.
وی همچنین گفت: اجرای ۸۰۰ طرح پنل خورشیدی برای مددجویان کمیته امداد در سال جاری گامی در راستای توانمندی و تولید انرژی پاک و همچنین کمک به نیازمندان و مددجویان است.
