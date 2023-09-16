به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس تمرینات خود را برای دیدار با النصر عربستان در هفته نخست لیگ قهرمانان آسیا پیگیری می‌کند. این در حالی است که جذب «نبیل باهویی» بار دیگر آتش اختلافات بین کادر فنی و مدیریت باشگاه را شعله‌ور کرد.

یحیی گل محمدی بدون اطلاع از جذب این بازیکن با حضورش در لیست نهایی سرخ‌ها برای لیگ قهرمانان آسیا روبرو شد. رضا درویش بی آنکه کادر فنی را در جریان قرار دهد نسبت به جذب این بازیکن اقدام کرد و او را در لیست نهایی برای لیگ قهرمانان آسیا نیز قرار داد.

سرمربی سرخپوشان برای حفظ آرامش در رختکن تیمش ترجیح داد صحبت در خصوص نبیل باهویی را به زمان دیگری موکول کند تا تمرکز بازیکنان را قبل از رویارویی با ستاره‌های النصر بر هم نخورد.

با این حال رضا درویش برای بازگرداندن آرامش به داخل تیم دنبال بر آورده کردن خواسته‌های مالی بازیکنان است. او که همچنان نسبت به پرداخت پاداش قهرمانی‌های فصل گذشته ناموفق بوده است دنبال پرداخت ۱۰ درصد دیگر از قراردادهای فصل جاری است.

درویش که مدت‌هاست در تمرین پرسپولیس نیز شرکت نکرده روز جمعه تصمیم درستی گرفت و نشستی را با یحیی گل محمدی برگزار کرد تا مسائل روز تیم را با یکدیگر بررسی کنند. در این جلسه دو طرف پیرامون دغدغه‌ها و مشکلات اعضای تیم، دیدار با النصر و حضور قدرتمند در لیگ قهرمانان آسیا و سایر برنامه‌های پیش روی تیم با یکدیگر صحبت کردند. درویش نیز بر تلاش باشگاه برای رفع مشکلات مالی و دغدغه‌های بازیکنان تاکید کرد.

این در حالی است که پیش از این گل محمدی ورود میهمان ویژه از داخل باشگاه یا بیرون از تیم به محل تمرین را منع کرده بود تا اجازه ورود حاشیه به جمع بازیکنان تیم را ندهد. باید دید گل محمدی که پیش از این نخواسته بود «باهویی» را قبل از دیدار با النصر عربستان نیز بررسی کند، پس از نشست با درویش چه تصمیمی خواهد گرفت.

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و النصر عربستان ساعت ۲۱:۳۰ شامگاه سه شنبه هفته جاری در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود. این دیدار به دلیل حکم انضباطی AFC بدون حضور تماشاگران برگزار می‌شود.