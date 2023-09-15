به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام عین‌اللهی در رابطه با بازدیدهای خود از مسیر زائران پیاده امام رضا (ع)، اظهار کرد: در روزهای پایانی ماه صفر، دانشگاه علوم پزشکی مشهد و سازمان اورژانس کشور با تمام امکانات خود در خدمت زائران و مجاوران رضوی هستند.

وی ادامه داد: ۲۶۸ دستگاه آمبولانس از دانشگاه علوم پزشکی مشهد و ۶۰ دستگاه آمبولانس از سایر مناطق کشور، ۱۵ دستگاه اتوبوس آمبولانس و ۲۵ دستگاه موتورلانس به‌همراه پنج فروند بالگرد در خدمت زائران بارگاه منور رضوی است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور اضافه کرد: تمامی خادمان سلامت و مراکز بهداشتی و درمانی زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد و استان خراسان رضوی برای خدمت‌رسانی به زائران و مجاوران در حالت آماده باش هستند.

وی با بیان این‌که ۱۲۵ ایستگاه سلامت در مسیرهای منتهی به مشهد مقدس و حرم مطهر رضوی برپا شده است، خاطرنشان کرد: همچنین دو بیمارستان صحرایی در باب‌الرضا حرم مطهر رضوی و محور ملک آباد برای خدمت‌رسانی به زائران راه‌اندازی شده است.

عین اللهی با بیان این‌که حدود ۳۵۰ مرکز بهداشتی درمانی در این روزها در خدمت زائران بارگاه منور رضوی هستند، ابراز کرد: ۷۰۰ ناظر بهداشتی به‌طور شبانه‌روزی بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی نظارت دارند تا سلامت زائران حفظ شود.

وی ایجاد ۵۸ تیم واکنش سریع در حرم مطهر رضوی و مسیرهای منتهی به این بارگاه منور به‌منظور خدمت‌رسانی درمانی فوری به زائران و مجاوران را از دیگر اقدامات انجام شده در روزهای پایانی ماه صفر برشمرد.

وزیر بهداشت ضمن قدردانی از تمامی خادمان سلامت که در حال خدمت‌رسانی به زائران بارگاه منور رضوی هستند، تأکید کرد: بسیاری از کادر و خادمان حوزه سلامت بلافاصله پس از راهپیمایی عظیم اربعین برای خدمت رسانی به زائران بارگاه منور رضوی عازم شده‌اند که جا دارد از تلاش‌های مخلصانه تمامی آنان از طرف هیأت دولت و رئیس جمهور قدردانی کنم.