پویان امینان تهیه‌کننده برنامه «به برکت خورشید» که همزمان با سالروز شهادت امام رضا (ع) روی آنتن رادیو اقتصاد می‌رود درباره این برنامه به خبرنگار مهر گفت: این ویژه‌برنامه با بررسی اندیشه‌های اقتصادی امام رضا (ع) راه‌حل‌های اقتصادی برای مشکلات کسب و کار و معیشت را در آموزه‌های رضوی و سبک زندگی امام رضا (ع) جستجو می‌کند.

وی ادامه داد: نگاه ویژه امام رضا (ع) به موضوع اقتصاد و روابط مالی آمیخته‌ای است از لزوم اخلاق، تعهد و مسئولیت‌پذیری در روابط اقتصادی در ابعاد اجتماعی و فردی و از این روی برنامه «به برکت خورشید» تلاش دارد تا از منظر اقتصاد اسلامی و در گفتگو با کارشناسان زبده این حوزه برنامه‌های اقتصادی امام هشتم شیعیان را بررسی کند.

امینان توضیح داد: این برنامه شامل بخش‌های متنوعی چون گفتگوی کارشناسی با صاحبنظران اقتصاد اسلامی و پخش مرثیه‌هایی در سوگ این امام همام است. در بخش خادمان نور زندگی خادمان افتخاری بارگاه ملکوتی حضرت رضا (ع) که خود از فعالان اقتصادی نیز هستند و تأثیر این خادمی در کسب و کار آن‌ها بررسی می‌شود. همچنین در بخشی با عنوان «در مسیر رضوان» فعالیت‌های جهادی برای فقرزدایی با تاسی به روش و منش امام رضا (ع) معرفی شده و با مدیران این گروه‌های جهادی گفتگو خواهد شد.

وی با اشاره به دیگر بخش‌های برنامه، گفت: پرهیز از اسراف، توجه به تخصص مداری، ضرورت توجه به فقرا توسط اغنیا و سایر آموزه‌هایی که در سیره حضرت رضا (ع) مطرح شده در این برنامه مورد توجه قرار می‌گیرد. این برنامه بخش گزارشی نیز دارد که با عاشقان و مشتاقان زیارت حرم امام گفتگو کرده و دعاهای آنان را پخش می‌کند.

ویژه‌برنامه «به برکت خورشید» به تهیه‌کنندگی پویان امینان و با اجرای سعید بارانی روز شنبه ۲۵ شهریور ساعت ۱۰ صبح به مدت ۱۱۰ دقیقه روی موج اف ام ردیف ۹۸ مگاهرتز تقدیم مخاطبان رادیو اقتصاد می‌شود.