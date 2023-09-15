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۲۴ شهریور ۱۴۰۲، ۱۰:۵۶

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

دیدگاه‌های اقتصادی امام رضا (ع) چه بود؟/ بررسی آموزه‌های رضوی

دیدگاه‌های اقتصادی امام رضا (ع) چه بود؟/ بررسی آموزه‌های رضوی

تهیه‌کننده ویژه‌برنامه «به برکت خورشید» از طرح دیدگاه‌ها و آموزه‌های اقتصادی امام رضا (ع) در این برنامه سخن گفت.

پویان امینان تهیه‌کننده برنامه «به برکت خورشید» که همزمان با سالروز شهادت امام رضا (ع) روی آنتن رادیو اقتصاد می‌رود درباره این برنامه به خبرنگار مهر گفت: این ویژه‌برنامه با بررسی اندیشه‌های اقتصادی امام رضا (ع) راه‌حل‌های اقتصادی برای مشکلات کسب و کار و معیشت را در آموزه‌های رضوی و سبک زندگی امام رضا (ع) جستجو می‌کند.

وی ادامه داد: نگاه ویژه امام رضا (ع) به موضوع اقتصاد و روابط مالی آمیخته‌ای است از لزوم اخلاق، تعهد و مسئولیت‌پذیری در روابط اقتصادی در ابعاد اجتماعی و فردی و از این روی برنامه «به برکت خورشید» تلاش دارد تا از منظر اقتصاد اسلامی و در گفتگو با کارشناسان زبده این حوزه برنامه‌های اقتصادی امام هشتم شیعیان را بررسی کند.

امینان توضیح داد: این برنامه شامل بخش‌های متنوعی چون گفتگوی کارشناسی با صاحبنظران اقتصاد اسلامی و پخش مرثیه‌هایی در سوگ این امام همام است. در بخش خادمان نور زندگی خادمان افتخاری بارگاه ملکوتی حضرت رضا (ع) که خود از فعالان اقتصادی نیز هستند و تأثیر این خادمی در کسب و کار آن‌ها بررسی می‌شود. همچنین در بخشی با عنوان «در مسیر رضوان» فعالیت‌های جهادی برای فقرزدایی با تاسی به روش و منش امام رضا (ع) معرفی شده و با مدیران این گروه‌های جهادی گفتگو خواهد شد.

وی با اشاره به دیگر بخش‌های برنامه، گفت: پرهیز از اسراف، توجه به تخصص مداری، ضرورت توجه به فقرا توسط اغنیا و سایر آموزه‌هایی که در سیره حضرت رضا (ع) مطرح شده در این برنامه مورد توجه قرار می‌گیرد. این برنامه بخش گزارشی نیز دارد که با عاشقان و مشتاقان زیارت حرم امام گفتگو کرده و دعاهای آنان را پخش می‌کند.

ویژه‌برنامه «به برکت خورشید» به تهیه‌کنندگی پویان امینان و با اجرای سعید بارانی روز شنبه ۲۵ شهریور ساعت ۱۰ صبح به مدت ۱۱۰ دقیقه روی موج اف ام ردیف ۹۸ مگاهرتز تقدیم مخاطبان رادیو اقتصاد می‌شود.

کد مطلب 5886372
عطیه موذن

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