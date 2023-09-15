حدود ۳.۵ میلیون زائر رضوی به مشهد آمدند

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوبعلی نظری اظهار کرد: این زائران برای برگزاری مراسم عزاداری روزهای آخر صفر به ویژه سالروز شهادت امام رضا (ع)، از طریق هوایی، ریلی، جادهای و یا با وسیله نقلیه شخصی از تمام مبادیهای ورودی به مشهد آمدهاند که تعداد این زائران همچنان در حال افزایش است.
وی ادامه داد: با تشکیل کمیتههای چهاردهگانه در ستاد خدمات سفر (دهه پایانی ماه صفر)، به تمامی موضوعات حملونقل، اسکان، تأمین کالا و غیره پرداخته شده است و بهترین خدمات را به عزاداران امام رضا (ع) ارائه خواهیم کرد.
استاندار خراسان رضوی متذکر شد: پیشبینی حضور ۸ میلیون زائر در این ایام را داریم و تمامی نهادهای استانی برای خدمتگذاری به آنان پای کار هستند.
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