ابراهیم علیپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص برگزاری ششمین اجلاس رؤسای کمیسیون‌های شهرسازی شوراهای کلانشهرها و مراکز استان‌ها به میزبانی اردبیل اظهار کرد: این اجلاس ۵ دوره در سایر کلان شهر برگزار شده و اردبیل نیز میزبان ششمین دوره این اجلاس خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه اردبیل در حوزه عمران با ابر چالش‌ها مواجه است، افزود: کاهش سکونتگاه‌های غیر رسمی، ساماندهی رودخانه نوران چایی و بالیخلی چای، باغ شریعت و احیا و بازآفرینی بافت فرسوده شهری از جمله این چالش‌ها است که رفع آنها نیاز به کمک‌های دولتی و اعتبارات ملی دارد.

رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای شهر اردبیل تصریح کرد: در خصوص اجرای ششمین اجلاس رؤسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری کلانشهرها به میزبانی اردبیل، هماهنگی‌های لازم در حال اجرا است.

علیپور با تاکید بر اینکه برگزاری این اجلاس در اردبیل قطعاً منجر به دست‌آورد کلان و عظیم در حوزه بازآفرینی شهری خواهد شد، گفت: هزینه برای برگزاری یک اجلاس ملی در واقع هزینه نیست بلکه نوعی سرمایه گذاری برای کاهش چالش‌های شهرسازی و معماری است.