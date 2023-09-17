  1. استانها
  2. اردبیل
۲۶ شهریور ۱۴۰۲، ۹:۲۳

عضو شورای شهر اردبیل:

️اردبیل با ابر چالش‌ها در حوزه شهرسازی و عمران مواجه است

️اردبیل با ابر چالش‌ها در حوزه شهرسازی و عمران مواجه است

اردبیل- رئیس کمیسیون فنی وعمرانی شورای شهر اردبیل گفت: ️اردبیل با ابر چالش ها در حوزه شهرسازی و عمران مواجه است که رفع آنها نیاز به کمک‌های دولتی و اعتبارات ملی دارد.

ابراهیم علیپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص برگزاری ششمین اجلاس رؤسای کمیسیون‌های شهرسازی شوراهای کلانشهرها و مراکز استان‌ها به میزبانی اردبیل اظهار کرد: این اجلاس ۵ دوره در سایر کلان شهر برگزار شده و اردبیل نیز میزبان ششمین دوره این اجلاس خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه اردبیل در حوزه عمران با ابر چالش‌ها مواجه است، افزود: کاهش سکونتگاه‌های غیر رسمی، ساماندهی رودخانه نوران چایی و بالیخلی چای، باغ شریعت و احیا و بازآفرینی بافت فرسوده شهری از جمله این چالش‌ها است که رفع آنها نیاز به کمک‌های دولتی و اعتبارات ملی دارد.

رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای شهر اردبیل تصریح کرد: در خصوص اجرای ششمین اجلاس رؤسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری کلانشهرها به میزبانی اردبیل، هماهنگی‌های لازم در حال اجرا است.

علیپور با تاکید بر اینکه برگزاری این اجلاس در اردبیل قطعاً منجر به دست‌آورد کلان و عظیم در حوزه بازآفرینی شهری خواهد شد، گفت: هزینه برای برگزاری یک اجلاس ملی در واقع هزینه نیست بلکه نوعی سرمایه گذاری برای کاهش چالش‌های شهرسازی و معماری است.

کد مطلب 5886638

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محمد IR ۱۰:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۶
      0 0
      پاسخ
      به خاطر نبود مدیران جوان هست که شاهد تصادف متعدد حد فاصل میدان کشاورز و پل بسیج با وجود فضای سبز خیلی عریض و کندرو کم عزیز تر به ورودی کارشناسان
    • IR ۰۰:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۷
      1 0
      پاسخ
      به جای اینکه از مقابل شهرک نادری به سمت شام اسبی میدان احداث کنند آوردند تقاطع بریدگی زدند و کسی که می خواد برود به سمت شام اسبی باید بیاد از بسیج دور بزنه و این باعث شده که در بسیج ترافیک ایجاد بشه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها