احمدعلی رضایی مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ساخت نوع خاصی از ماشین های سورتینگ (جداسازی محصول) اظهار کرد: این ماشین ها بر اساس رنگ، شکل و سایز کار جداسازی را انجام می دهند و ضایعات را از محصول جدا می کنند.

این فعال فناور درباره ویژگی خاص این ماشین ها گفت: ماشین هایی که در بازار وجود دارد براساس سیستم مکانیکی کار می کند اما این ماشین ها با تکیه بر دوربین هایی با حساسیت بالا، توان تشخیص ابعادی کمتر از نیم میلیمتر مربع را دارند.

وی ادامه داد: جداسازی محصول از ضایعات و مواد خارجی ناخواسته باعث افزایش کیفیت محصول، کاهش قیمت تمام شده و تسهیل فروش می شود.

رضایی با اشاره به کاربرد این دستگاه گفت: سورتینگ ها در جداسازی محصولاتی چون انواع حبوبات مثل لوبیا، نخود، عدس، سویا، خشکبار مثل پسته، کشمش، انواع برگه ها، آفتاب گردان، بادام زمینی، انواع غلات مانند برنج، گندم، جو کاربرد دارند.

مدیرعامل این شرکت دانش بنیان جداسازی مواد پلاستیک بازیافتی (بر اساس رنگ و جنس)، شیشه های خرد شده، انواع سنگ های کوارتز و چای را از دیگر کاربردهای ماشین های سورتینگ برشمرد.

این فعال فناور همچنین درباره مشخصات فنی دستگاه گفت: این ماشین ظرفیت سورتینگ از ۵۰۰ کیلو تا ۱۶ تن در ساعت را با دقت سورت تا ۹۹ درصد را دارا است. همچنین امکان شناسایی بیش از یک میلیون رنگ ترکیبی را دارد.

وی بیان کرد: نکته مهم این نوع ماشین آلات این است که سیستم الکترونیکی و برد طراحی داخلی است و خودمان آن را تولید می کنیم. پیش از این عمدتا دستگاه های سورتینگ وارداتی بودند و بزرگ‌ترین بازار این دستگاه دست چینی ها بود که ما توانستیم آن را بومی سازی کنیم.

رضایی با بیان اینکه ظرفیت تولید ۱۰۰ دستگاه در سال را داریم، گفت: قیمت این دستگاه از ۵۰۰ میلیون تومان (دستگاه های کوچک) شروع می شود و تا یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده اند.