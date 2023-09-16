به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، یک منبع در پنتاگون اعلام کرد که واشنگتن هنوز تصمیمی برای تحویل موشکهای ATACMS به اوکراین قبل از برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل و سفر قریب الوقوع زلنسکی به آمریکا نگرفته است.
این منبع بیان کرد: هنوز تصمیم نهایی تاکنون درباره تحویل این موشکها گرفته نشده است.
وی افزود: واشنگتن به طور دائم با کی یف درباره نیازهای آن در تماس است.
این درحالی است که رسانهها اعلام کرده اند که مقامات آمریکایی امکان تحویل موشکهای دوربرد به اوکراین در پاییز پیش روی را بررسی میکنند.
برخی منابع دیگر گزارش دادند که اوکراین به واشنگتن فشار میآورد که قبل از برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نوزدهم ماه جاری میلادی این موشکها را به اوکراین بدهد.
قرار است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با زلنسکی در ۲۱ سپتامبر جاری دیدار و گفتگو کند.
نظر شما