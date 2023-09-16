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۲۵ شهریور ۱۴۰۲، ۸:۵۵

تصمیم جدید پنتاگون برای تحویل موشک‌های مخوف به اوکراین

تصمیم جدید پنتاگون برای تحویل موشک‌های مخوف به اوکراین

یک منبع در پنتاگون به تصمیم جدید آمریکا درباره تحویل موشکهای مخوف به اوکراین و موعد آن اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، یک منبع در پنتاگون اعلام کرد که واشنگتن هنوز تصمیمی برای تحویل موشک‌های ATACMS به اوکراین قبل از برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل و سفر قریب الوقوع زلنسکی به آمریکا نگرفته است.

این منبع بیان کرد: هنوز تصمیم نهایی تاکنون درباره تحویل این موشک‌ها گرفته نشده است.

وی افزود: واشنگتن به طور دائم با کی یف درباره نیازهای آن در تماس است.

این درحالی است که رسانه‌ها اعلام کرده اند که مقامات آمریکایی امکان تحویل موشک‌های دوربرد به اوکراین در پاییز پیش روی را بررسی می‌کنند.

برخی منابع دیگر گزارش دادند که اوکراین به واشنگتن فشار می‌آورد که قبل از برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نوزدهم ماه جاری میلادی این موشک‌ها را به اوکراین بدهد.

قرار است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با زلنسکی در ۲۱ سپتامبر جاری دیدار و گفتگو کند.

کد مطلب 5886838

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    نظرات

    • IR ۰۹:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۵
      28 124
      پاسخ
      زندباداوکراین مرگ برروسیه
      • IR ۱۳:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۵
        99 23
        ان‌شاءالله شکست آمریکا و ناتو در اوکراین و پیروزی روسیه بر نئونازی های مزدور اوکراینی
      • IR ۱۳:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۵
        91 17
        همون زمانی که آمریکا دراوکراین کودتاکرداین فتنه رو کلیدزدوگرنه آدم کورهم میفهمه که حضورآمریکاوناتودر مرز روسیه واکنش این کشورو به دنبال داره،مثل این میمونه که روسیه درمکزیک یاکاناداکودتا کنه یه دولت روسی بیاد سرکار وموشکها و سلاح های روسیه در اون کشور مستقر بشه و آمریکا فقط نگاه کنه
      • IR ۱۳:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۵
        87 20
        افرادی که از اوکراین حمایت می کنن یا غربگرا هستن و از اینکه یه کشور در مقابل اربابشون قرار گرفته ناراحت هستند، یا شعور سیاسی ندارن و عامل اصلی این بحران که کودتای آمریکا و پیشروی ناتو هست رو نمی بینن، یا مخالف نظام ایران هستن
      • IR ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۵
        92 15
        در نادانی افرادی که از اوکراین حمایت می کنن همین بس که دشمنان درجه یک و قسم خورده ایران یعنی آمریکا و انگلیس پشت اوکراین قرار دارن
    • علیرضا IR ۱۱:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۵
      22 115
      پاسخ
      این جنگ روسیه رو از لحاظ اقتصادی و سیاسی و نظامی تضعیف میکنه در آخر روسیه تجزیه میشه به دهها کشور کوچک بدرد نخور
      • IR ۱۳:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۵
        89 12
        برعکس رویای شما تو واقعیت عکس این قضیه داره اتفاق می افته
    • RO ۱۲:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۵
      85 10
      پاسخ
      دوزاربدیداش نسل اوکراین کثیف واربابهای خوک صفت وطرفدارهای پستش کنده میشه
    • بدون نام IR ۱۳:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۵
      16 75
      پاسخ
      بسیار عالی است اکنون نیروهای نظامی روسیه در ضعیف ترین موقعیت و کمترین تجهیزات نظامی هستند باید از ده نقطه آنها را با بمب های اورانیوم ضعیف شده هدف قرار داده و سپس با پهباد فقط نفرات را هدف گرفت .تا بقیه از مناطق عقب نشینی کنند برای ورود به خاک روسیه آماده باشید از شمالی ترین مناطق ورود کنید.
      • IR ۰۴:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۶
        2 0
        چشم همین کارو میکنن
    • توانا IR ۱۵:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۵
      83 7
      پاسخ
      اشتباه پوتین بود و هست که به غرب اجازه میدهد جنگ فرسایشی شود و آرام آرام روسیه به ضعف کشیده شود تا امریکا و متحدان شیطانیش ضربه آخر را با کمترین هزینه وارد کنند . روسیه می بایست با امکانات رزمی کم نظیری که دارد با یک ضربه کاری و گیج کننده کار را یکسره کند .جهان تک قطبی خطرناکتر است .
    • احسان IR ۱۶:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۵
      20 82
      پاسخ
      انسان تعجب می کنه از کسانی که خود را مسلمان می دانند و تجاوز یک کشور به کشور دیگر رو تمجید میکنند. بیشترین تعداد مسلمانان بدست روسها کشته شدن و بزرگترین ظلمها رو کشور روسیه در حق مسلمانان روا داشته حتی می توانید نیم نگاهی به توپ باران حرم امام رضا هم داشته باشید اگر واقعا خود را مدافع حرم می دانید.
      • IR ۰۴:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۶
        83 4
        بله شما درست میفرمائید مردم عراق، افغانستان، سوریه، یمن رو روسها کشتند نه امریکا و متحدانش! جناب دانشمند معزز
    • محمود IR ۰۲:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۶
      6 38
      پاسخ
      همینکه اوکراین توانسته ضدحمله کنه یعنی پوتین شکست خورده وازحمله بازمانده که هیچ حتی ضدحمله هم بهش شده این ضدحمله حتی شکستم بخوره بازم پیروزی برامردم مظلوم اکراین هست

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