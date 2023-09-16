رسیدگی به صلاحیت «کیومرث هاشمی» برای تصدی وزارت ورزش

به گزارش خبرگزاری مهر، دستورکار جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری به شرح زیر است:

بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه

بررسی برنامه و صلاحیت کیومرث هاشمی برای تصدی وزارت ورزش و جوانان و اخذ رأی اعتماد

ادامه بررسی لایحه دوفوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان

بررسی لایحه یک فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی)

بررسی لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار

بررسی لایحه یک فوریتی نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی

بررسی لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرز

بررسی لایحه اصلاح قانون حمایت از هنرمندان و استاد کاران و فعالان صنایع دستی

بررسی طرح یک فوریتی الحاق تبصره به اساسنامه بنیاد مسکن بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی و حمایت از دولت جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال

بررسی طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان هر دولت

بررسی طرح تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی

بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیر دولتی

بررسی طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

بررسی طرح تأسیس حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه

بررسی طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی

بررسی طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش

بررسی طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

بررسی طرح اصلاح قانون معادن کشور