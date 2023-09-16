رسیدگی به صلاحیت «کیومرث هاشمی» برای تصدی وزارت ورزش

به گزارش خبرگزاری مهر، دستورکار جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در روزهای دوشنبه، سهشنبه و چهارشنبه هفته جاری به شرح زیر است:
بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه
بررسی برنامه و صلاحیت کیومرث هاشمی برای تصدی وزارت ورزش و جوانان و اخذ رأی اعتماد
ادامه بررسی لایحه دوفوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان
بررسی لایحه یک فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی)
بررسی لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیبدیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار
بررسی لایحه یک فوریتی نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی
بررسی لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرز
بررسی لایحه اصلاح قانون حمایت از هنرمندان و استاد کاران و فعالان صنایع دستی
بررسی طرح یک فوریتی الحاق تبصره به اساسنامه بنیاد مسکن بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی و حمایت از دولت جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال
بررسی طرح تبیین وضعیت شاخصهای اقتصادی در پایان هر دولت
بررسی طرح تأسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی
بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیر دولتی
بررسی طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
بررسی طرح تأسیس حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه
بررسی طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی
بررسی طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش
بررسی طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
بررسی طرح اصلاح قانون معادن کشور
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