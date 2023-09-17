جزئیات برگزاری لیگ برتر والیبال از زبان دبیرکل فدراسیون

میلاد تقوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد تیم والیبال بانوان در مسابقات قهرمانی آسیا گفت: عملکرد تیم ملی والیبال بانوان باید در جلسه‌ای مورد بررسی قرار بگیرد. انتظاری که از تیم ملی والیبال بانوان داشتیم این بود که در راستای اهداف ما حرکت کند اما متأسفانه این اتفاق رخ نداد. در برخی بازی‌ها نتایجی به دست آمد که مورد انتظار ما نبود

وی گفت: به هر حال برای این تیم هزینه شده و حداقل انتظار ما این بود که تیم بانوان نسبت به سال گذشته نتایج متفاوتی کسب کند، این موضوع باید بررسی شود تا دلایل آن مشخص شود.

دبیر فدراسیون والیبال در مورد زمان شروع لیگ برتر والیبال اظهار داشت: امسال هم مانند سال گذشته لیگ والیبال با ۱۴ تیم برگزار می‌شود، البته امسال رقابت‌های لیگ یک ماه دیرتر از سال گذشته آغاز می‌شود. مرحله گروهی لیگ تا پایان سال ادامه خواهد داشت، اما مرحله پلی‌آف را در فروردین ماه سال آینده برگزار خواهیم کرد.

تقوی در مورد تیم‌هایی که امسال در لیگ برتر حضور ندارند و منحل شدند، گفت: تیم‌های راهیابی مریوان و هراز امتیاز خود را واگذار کردند و در لیگ برتر حضور ندارند. همچنین تیم‌های گل‌گهر سیرجان هم با تیم شهرداری ارومیه مذاکراتی داشته تا امتیازش را به این تیم انتقال دهد اما هنوز این موضوع به صورت نهایی عملیاتی نشده است.