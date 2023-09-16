برقراری مجدد پرواز قشم - مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر رجبی بیان داشت: با پیگیری‌های انجام شده پروازهای مسیر قشم به مشهد و بالعکس از دوم مهرماه روزهای یکشنبه و چهارشنبه هر هفته انجام می شود.

وی ادامه داد: همچنین از اول مهرماه همه روزه پروازهای شرکت هواپیمایی سپهران در مسیر تهران به قشم و بالعکس انجام خواهد شد.

مدیر کل فرودگاه بین المللی قشم تاکید کرد: با خنک تر شدن هوا و افزایش تقاضا برای سفر به جزیره، تعداد پروازها بازهم افزایش خواهد یافت.

رجبی خاطرنشان کرد: همچنین پیگیری‌های لازم در خصوص افزایش پروازها در مسیر دبی و سایر شهرها در دست انجام می‌باشد و در آینده نزدیک شاهد افزایش هرچه بیشتر پروازها از فرودگاه قشم خواهیم بود.