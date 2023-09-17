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۲۶ شهریور ۱۴۰۲، ۱۲:۳۴

فرمانده انتظامی ملایر خبر داد؛

کشف لوازم خانگی قاچاق به ارزش ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال

کشف لوازم خانگی قاچاق به ارزش ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال

همدان- فرمانده انتظامی ملایر گفت: لوازم خانگی قاچاق به ارزش ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال در ملایر کشف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد ساکی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به کشف کالای قاچاق اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان ملایر حین کنترل خودروهای عبوری در ایست و بازرسی پل خرم‌آباد، به دو دستگاه خودرو کامیون و خاور حامل بار مشکوک شده و آن‌ها را برای بررسی متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودروها، چهار دستگاه اجاق گاز و ۱۱۶ دستگاه انواع لوازم خانگی قاچاق که ارزش آنها توسط کارشناسان ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال برآورد شده را کشف کردند.

فرمانده انتظامی ملایر با اشاره به اینکه دو متهم در این خصوص به مرجع قضائی معرفی شدند، گفت: برخورد قانونی و قاطعانه با ورود انواع کالای قاچاق به عنوان راهبردی مهم برای حمایت از تولیدات داخلی و رونق اقتصاد بومی در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی قرار دارد.

کد مطلب 5887617

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