فرمول خوراک پتروشیمی هنوز به شرکت ها ابلاغ نشده است!

به گزارش خبرنگار مهر، بحث نرخ خوراک پتروشیمی‌ها با فرموله کردن نرخ خوراک در رسانه‌ها پایان یافت. در مصوبه هیئت دولت در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی‌ها آمده است: «هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۵/۲۲ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی، نیرو، تعاون کار و رفاه اجتماعی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و سازمان برنامه و بودجه کشور و پیرو جلسات با صنایع و مجامع مختلف از جمله پتروشیمی‌ها و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای جز (۱) بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تصویب کرد تصویب نامه شماره ۱۶۸۵۰ م ت ۶۱۱۶۹ ه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ ضمن خروج از طبقه بندی محرمانه به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: یک- قیمت گاز در بازار تعیین شده از پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال کمتر نشود از میانگین ماه قبل قیمت صادراتی گاز ایران بیشتر نشود.

دو - نرخ خوراک گاز واحدهای تولید متانول مشروط به تسویه بهای خوراک طی سی روز پس از دریافت صورتحساب معادل نود و پنج درصد (۹۵) نرخ پایه تعیین گردد.

ب- بند (۲) به شرح ذیل اصلاح می‌شود :-۲- نرخ سوخت گاز واحدهای پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، تلمبه خانه‌ها و واحدهای احیای فولاد (به استثنای واحدهای کوره بلند) معادل شصت درصد (۶۰)، واحدهای تولید فلزات (شامل واحدهای احیای کوره بلند) چهل و پنج درصد (۴۵) واحدهای تولید سیمان پانزده درصد (۱۵) و سایر واحدهای صنعتی ده درصد (۱۰) نرخ پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی تعیین می‌شود.پ- دو بند به شرح ذیل به عنوان بندهای (۳) و (۴) به مصوبه الحاق می‌شود.»

مصوبه هنوز ابلاغ نشده است

اما بررسی افشای اطلاعات شرکت‌های پتروشیمی نشان می‌دهد، این مصوبه هنوز به شرکت‌ها ابلاغ نشده است، یکی از شرکت‌های پتروشیمی در ابلاغیه ۱۴ شهریور ماه خود آورده است: «۱. در این خصوص تاکنون هیچ ابلاغیه رسمی به این شرکت واصل نگردیده است، لیکن بنا به اخبار منتشر شده توسط منابع غیر رسمی در فضای مجازی، قیمت گاز خوراک به صورت فرمولی و به نحوی که در بازار تعیین شده از مبلغ ۵۰,۰۰۰ ریال کمتر نشود و از میانگین ماه قبل قیمت صادراتی گاز ایران بیشتر نشود، همچنین نرخ گاز سوخت واحدهای پتروشیمی معادل ٦٠ درصد نرخ گاز خوراک تعیین می‌شود. ٢ -اخبار منتشر شده در خصوص تسعیر قیمت خوراک و محصولات پتروشیمی بر مبنای نرخ حواله در مرکز مبادله ارز و طلای ایران: در این خصوص نیز تاکنون هیچ ابلاغیه رسمی به این شرکت واصل نگردیده است، لیکن بنا به اخبار منتشرشده توسط منابع غیر رسمی در فضای مجازی، بانک مرکزی مقرر نموده در راستای یکسان سازی نرخ در کل فرآیند ارزش تولید، نرخ پایه مورد استفاده شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی در بورس کالا با نرخ فروش در مرکز مبادله ارز و طلا برای واردات کالا و خدمات، یکسان شود.»

پتروشیمی دیگری افشای اطلاعات شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده را در تاریخ ۲۰ شهریور اعلام کرده و تصریح کرده است: به استناد ماده ۲ مکرر ۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع می‌رساند پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر اصلاح تصویب نامه هیأت وزیران در ارتباط با نرخ گاز به استحضار می‌رساند این اخبار در صورت تصویب و ابلاغ رسمی صرفاً بر بهای سوخت مصرفی این شرکت تأثیر خواهد گذاشت که آثار مالی آن بعد از ابلاغ رسمی نرخ‌های سوخت، از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی می‌گردد.

بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان افشا می‌شود.

پتروشیمی اوره ساز هم در افشای اطلاعات ۲۱ شهریور خود آورده است: به استناد ماده ۲ مکرر ۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع می‌رساند پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر اخبار منتشر شده در خصوص تغییر نرخ خوراک و سوخت و به استحضار می‌رساند ۱- اخبار منتشر شده در خصوص تغییر نرخ گاز خوراک و سوخت: در این خصوص تا تاریخ این نامه ابلاغ رسمی از طرف اداره گاز استان بوشهر به این شرکت صورت نپذیرفته است، لیکن بنا بر اخبار منتشر شده توسط منابع غیر رسمی، مقرر گردید قیمت گاز خوراک به صورت فرمولی و به نحوی که در بازار تعیین شده از مبلغ ۵۰.۰۰۰ ریال کمتر نشود و از میانگین ماه قبل قیمت صادراتی گاز ایران بیشتر نشود.

همچنین نرخ گاز سوخت واحدهای پتروشیمی ۶۰ درصد نرخ گاز خوراک تعیین شود. ۲- اخبار منتشر شده در خصوص تسعیر قیمت خوراک و محصولات پتروشیمی بر مبنای نرخ حواله در مرکز مبادله ارز و طلای ایران: در این خصوص تا تاریخ این نامه هیچ ابلاغیه رسمی به این شرکت واصل نگردیده است، لیکن بنابر اخبار منتشر شده توسط منابع غیر رسمی، بانک مرکزی مقرر کرده است در راستای یکسان سازی نرخ در کل فرآیند ارزش تولید، نرخ پایه مورد استفاده شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی در بورس کالا با نرخ فروش در مرکز مبادله ارز و طلا برای واردات کالا و خدمات یکسان شود. لذا با عنایت به توضیحات فوق آثار مربوط به سود و زیان قابل محاسبه نمی‌باشد و این شرکت مطابق مقررات و دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به محض وصول ابلاغیه رسمی در اسرع وقت نسبت به افشای موضوع به همراه آثار مالی مربوطه اقدام خواهد نمود.

بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان افشا می‌شود.

شرکت دیگر اوره ساز در افشای اطلاعات در تاریخ ۱۸ شهریور آورده است: «به استناد ماده ۲ مکرر ۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع می‌رساند پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر اخبار منتشر شده در خصوص تغییر نرخ گاز خوراک و سوخت به استحضار می‌رساند ۱- اخبار منتشر شده در خصوص تغییر نرخ گاز خوراک و سوخت: در این خصوص تا تاریخ این نامه ابلاغ رسمی از طرف اداره گاز استان کرمانشاه به این شرکت صورت نپذیرفته است، لیکن بنا بر اخبار منتشره توسط منابع غیر رسمی در فضای مجازی، قیمت گاز خوراک به صورت فرمولی و به نحوی که در بازار تعیین شده از مبلغ ۵۰,۰۰۰ ریال کمتر نشود و از میانگین ماه قبل قیمت گاز صادراتی ایران بیشتر نشود، همچنین نرخ گاز سوخت واحدهای پتروشیمی معادل ۶۰ درصد نرخ خوراک تعیین می‌شود. ۲- اخبار منتشرشده در خصوص تسعیر قیمت خوراک و محصولات پتروشیمی بر مبنای نرخ حواله در مرکز مبادله ارز و طلای ایران: در این خصوص تا تاریخ این نامه هیچ ابلاغیه رسمی به این شرکت واصل نگردیده است.

بنابر اخبار منتشر شده توسط منابع غیر رسمی در فضای مجازی، بانک مرکزی مقرر کرده است در راستای یکسان سازی نرخ در کل فرآیند ارزش تولید، نرخ پایه مورد استفاده شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی در بورس کالا با نرخ فروش در مرکز مبادله ارز و طلا برای واردات کالا و خدمات یکسان شود. با توجه به توضیحات فوق به استحضار می‌رساند از آنجایی که به صورت رسمی موارد فوق به شرکت ابلاغ نگردیده است آثار مربوط به سود و زیان قابل محاسبه نمی‌باشد و این شرکت مطابق مقررات و دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به محض وصول ابلاغیه رسمی در اسرع وقت نسبت به افشای موضوع به همراه آثار مالی مربوطه اقدام خواهد کرد. بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان افشا می‌شود.

چرا ابلاغیه رسمی صادر نشده است؟

یکی از مشکلات بازار سرمایه ایران، رانت خبری عده‌ای از فعالان بازار بوده که این رانت در برخی از مواقع تعیین کننده بوده و به ضرر بازار تمام شده است، اما عجیب‌تر از رانت خبری، اطلاع نداشتن شرکت‌های پتروشیمی و عدم ابلاغ رسمی به آنان است، که جای تأسف دارد.

شرکتی که باید بر اساس ابلاغیه خود را به روز رسانی کرده و هزینه‌ها را تراز کند، خود از این خبر بی اطلاع بوده و منبع خبر خود را رسانه‌ها معرفی می‌کند که این نوع نگاه به تولید و شرکت‌های بزرگ به هیچ وجه مناسب نیست.