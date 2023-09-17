به گزارش خبرگزاری مهر، احمد محمود زاده معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: آموزش و پرورش روزهای پرمشغلهای را سپری میکند و از ثبتنامهای دانشآموزی و کلاسبندی و ساماندهی نیروی انسانی گرفته تا امور جذب و نگهداشت و آموزش و بهسازی را مدیریت میکند.
وی افزود: سال تحصیلی ۱۴۰۲ با تغییرات اساسی که در برنامهها و رویکردهای کلان در حوزه آموزشی و تربیتی ایجاد شده، به صورت ویژه رقم خواهد خورد.
رئیس سازمان مدارس غیردولتی با بیان اینکه تعدادی از مدارس برای ورود به اجرایی سازی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش آماده شدند، گفت: سند تحول بنیادین در برخی مدارس در حوزههایی مانند کنکور در پایه یازدهم و دوازدهم پیگیری میشود.
محمود زاده با اشاره به اینکه «پروژه مهر» از بهمن ماه سال گذشته شروع شده است، اظهار کرد: الگوی شهریه و آموزش و بهسازی و ارتقای توانمندیهای معلمان در مهمترین موضوعات پروژه مهر است که انجام میشود.
وی عنوان کرد: در حال حاضر جلسات توجیهی در حوزه مدارس غیردولتی برای مدیران و استقرار این مدارس متناسب با آئیننامههای ساری و جاری نیز در حال انجام است.
رئیس سازمان مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش همچنین در خصوص وضعیت مدارس غیرانتفاعی در حوزه آموزش گفت: در همه حوزههای مدارس غیردولتی از شهریه گرفته تا نیروی انسانی مشکلاتی در حوزه قوانین و مقررات ساری و جاری داریم از جمله اینکه نگاه حمایتی وجود ندارد و نبود همین نگاه حمایتی تأثیر خودش را بر موضوعات ساری و جاری مدارس میگذارد.
محمود زاده ادامه داد: با توجه به سیستم مدیریتی جدید آموزش و پرورش در دولت سیزدهم باید اهتمام جدی در اجرای قوانین و مقررات و بخشنامههای ساری و جاری در مدارس غیردولتی و نظارت جدی شکل بگیرد و از این رو در مدارس غیردولتی تلاش میکنیم بخشنامهها را به موقع به استانها انعکاس دهیم.
معاون وزیر آموزش و پرورش، از ارتقای توانمندسازی ۱۷۶ هزار نفر از معلمان مدارس غیردولتی برای اولین بار به عنوان یک گام بزرگ و مثبت در این مدارس نام برد و گفت: در حال حاضر بخش بزرگی از مدارس متناسب با سیاستهای ما حرکت میکنند.
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