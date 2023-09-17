به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به اعلام سازمان سنجش آموزش کشور مبنی بر تأخیر در اعلام نتایج نهایی کنکور سراسری مربوط به پذیرفته شدگان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، ضوابط زیر برای مشمولان قابل اجرا است.

۱. مهلت معرفی کلیه مشمولان فارغ‌التحصیل پایه دوازدهم خرداد و شهریور سال ۱۴۰۱ که باید برابر تبصره ۱ ماده ۲ آئین نامه اجرایی معافیت تحصیلی، حداکثر تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲ نسبت به تعیین تکلیف خدمتی خود اقدام کنند به مدت یک ماه تا تاریخ پایان مهر ماه ۱۴۰۲ تمدید شد، این مشمولان در صورت قبولی (با کنکور یا بدون کنکور) در نیم‌سال اول سال تحصیلی (مهرماه ۱۴۰۲) ثبت نام و با احراز شرایط از معافیت تحصیلی بهره مند می‌شوند. ضمناً در صورت عدم قبولی یا عدم ادامه تحصیل موظف هستند حداکثر تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲ برای تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود اقدام کنند.

۲. کلیه مشمولان قانون خدمت سربازی که برابر ضوابط قانونی برای تکمیل ظرفیت و یا شروع به تحصیل در نیم‌سال دوم بهمن ۱۴۰۲ پذیرفته می‌شوند تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲ باید وضعیت خدمتی خود را تعیین تکلیف کنند و پس از اخذ برگ اعزام بدون غیبت با ارائه گواهی قبولی در دانشگاه از تسهیلات تمدید تاریخ اعزام که متعاقباً اعلام خواهد شد بهره مند شوند و یا در صورت اعزام به خدمت با داشتن شرایط قانونی از خدمت ترخیص می‌شوند.

۳. مشمولان فارغ‌التحصیل پایه دوازدهم خرداد و شهریور ماه سال ۱۴۰۱ دارای برگ آماده به خدمت بدون غیبت به تاریخ یکم مهر ماه یا یکم آبان ماه ۱۴۰۲ می‌توانند با ارائه گواهی مجاز بودن انتخاب رشته (سازمان سنجش یا سازمان مرکزی دانشگاه آزاد) به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +۱۰) مراجعه کنند و پس از ثبت درخواست تمدید، اعزام خود را تا تاریخ یکم آذر ماه ۱۴۰۲ تمدید کنند.

همچنین در این اطلاعیه آمده است: این دسته از عزیزان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و یا کانال سازمان در پیام‌رسان‌های داخلی (سروش، ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.