به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی حیدری عصر پنجشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: مهلت معرفی کلیه مشمولان فارغ‌التحصیل خرداد و شهریور سال ۱۴۰۳ در پایه دوازدهم (دیپلم)، که طبق تبصره (۱) ماده (۲) آئین‌نامه اجرایی معافیت تحصیلی موظف به تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود تا پایان شهریور ۱۴۰۴ بوده‌اند، برای یک ماه تمدید شد و مهلت جدید تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ تعیین شد.

وی افزود: این دسته از مشمولان در صورت قبولی با کنکور یا بدون کنکور در نیمسال اول سال تحصیلی جدید (ورودی مهر ماه ۱۴۰۴) و احراز شرایط، می‌توانند از "معافیت تحصیلی دانشجویی" بهره‌مند شوند.

سرهنگ حیدری تصریح کرد: مشمولانی که در این بازه زمانی موفق به قبولی در دانشگاه نشده یا تمایلی به ادامه تحصیل نداشته باشند، موظفند حداکثر تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴ (۱۴۰۴/۰۷/۳۰) نسبت به تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود اقدام کنند.

وی همچنین از تمامی مشمولان خواست تا نسبت به تکمیل فرآیند معرفی و ثبت‌نام در مهلت تعیین شده اقدام نمایند تا از بروز مشکلات و معوقات احتمالی در زمینه خدمت سربازی جلوگیری شود.