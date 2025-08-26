به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رحمان علیدوست رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا، اعلام کرد: با توجه به اعلام سازمان سنجش آموزش کشور مبنی بر تأخیر اعلام نتایج نهایی کنکور سراسری مربوط به پذیرفته شدگان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در مهر ماه سال جاری، سازمان وظیفه عمومی فرا جا تسهیلاتی را برای ادامه تحصیل مشمولان در نظر گرفته است که ضوابط آن به شرح ذیل ابلاغ و قابل اجرا است:

۱- مهلت معرفی همه مشمولان فارغ‌التحصیل خرداد و شهریور سال ۱۴۰۳ در پایه دوازدهم (دیپلم) که می‌بایست برابر تبصره (۱) ماده (۲) آئین نامه اجرایی معافیت تحصیلی، حداکثر تا پایان شهریور ۱۴۰۴ نسبت به تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود اقدام کنند، مهلت معرفی آنان به مدت یک ماه تا پایان مهرماه سال جاری تمدید می‌شود.

این دسته از مشمولان در صورت قبولی (با کنکور یا بدون کنکور) در نیم سال اول سال تحصیلی جدید (ورودی مهر ماه ۱۴۰۴) با احراز شرایط می‌توانند از معافیت تحصیلی دانشجویی بهره مند شوند، در صورت عدم قبولی یا عدم تمایل برای ادامه تحصیل موظفند حداکثر تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴ برای تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود اقدام کنند.

۲- کلیه مشمولان غیر غایب فارغ‌التحصیل پایه دوازدهم خرداد و شهریور سال ۱۴۰۳ که برابر ضوابط قانونی برای تکمیل ظرفیت و یا شروع به تحصیل ورودی نیمسال دوم امسال (بهمن ۱۴۰۴) پذیرفته می‌شوند، می‌بایست تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴ وضعیت خدمتی خود را مشخص نموده و پس از اخذ برگ اعزام بدون غیبت، با ارائه گواهی قبولی در دانشگاه از تسهیلات تمدید تاریخ اعزام تا بهمن ماه امسال بهره مند و در این خصوص از طریق دفاتر پلیس +۱۰ اقدام کنند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد:مشمولان و خانواده‌های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و یا کانال سازمان در پیام‌رسان های داخلی (سروش،ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.