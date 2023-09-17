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۲۶ شهریور ۱۴۰۲، ۱۷:۵۹

منابع وابسته به مخالفان دولت سوریه اعلام کردند؛

شنیده شدن صدای انفجارهای متوالی در حومه درعا

شنیده شدن صدای انفجارهای متوالی در حومه درعا

برخی منابع وابسته به مخالفان سوری از شنیده شدن صدای انفجارهای متوالی و به دنبال آن برخاستن دود در بعد از ظهر امروز یکشنبه ۱۷ سپتامبر در حومه شمالی درعا در جنوب سوریه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلدی، برخی منابع وابسته به مخالفان سوری از شنیده شدن صدای انفجارهای متوالی و به دنبال آن برخاستن دود در بعد از ظهر امروز یکشنبه ۱۷ سپتامبر در حومه شمالی درعا در جنوب سوریه خبر دادند.

این منابع اعلام کردند: انفجارهای متوالی در منطقه تل جباب در حومه شمالی استان درعا شنیده شده است. اخبار اولیه حکایت از این دارد که مواضع ارتش سوریه در تل جباب هدف حمله ناشناس قرار گرفته است.

فعالان شبکه‌های اجتماعی تصاویری از برخاستن دود از مکان حمله بدون ذکرجزئیات بیشتر مخابره کردند.

برخی منابع که نامشان را فاش نکردند اعلام کردند که انفجارها ناشی از حمله رژیم صهیونیستی به منطقه تل یوشع در نزدیکی شهرک غباغب در شمال درعا است که خساراتی اعلام نشده است.

رسانه‌های رسمی سوریه تاکنون به این خبر واکنشی نشان نداده اند.

این در حالی است که رژیم صهیونیستی چهارشنبه گذشته به حماه و طرطوس حمله هوایی کرده بود که طی ان دو نظامی جان باخته و شش نظامی دیگر زخمی شده بود و خساراتی نیز به بار آمده بود.

کد مطلب 5887933

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