به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای وزنه برداری قهرمانی جهان که از هفته گذشته به میزبانی ریاض عربستان آغاز شده بود، امروز برای وزنه برداری ایران با کسب یک مدال برنز دیگر همراه بود.

علی داودی دارنده مدال نقره آسیا و المپیک در حرکت نخست خود وزنه ۲۴۰ کیلوگرمی را مهار کرد و سپس در مقابل وزنه ۲۴۹ کیلوگرمی موفق ظاهر شد. او که چهارمین حضورش در رقابت‌های جهانی را تجربه می‌کرد، در تلاش سوم پشت وزنه ۲۵۵ کیلوگرمی ایستاد، اما موفق به مهار آن نشد و با رکورد ۲۴۹ کیلوگرم به مدال برنز حرکت دو ضرب رسید.

تیم ملی وزنه برداری ایران در پایان مسابقات قهرمانی جهان پس از تیم‌های ارمنستان و چین با کسب ۴۶۸ امتیاز عنوان سوم را به خود اختصاص داد.

تیم ایران با ۱۰ وزنه‌بردار در این مسابقات شرکت کرد و صاحب دو مدال طلا توسط مصطفی جوادی در دسته ۸۹ کیلوگرم و یک برنز توسط علی داودی در دسته فوق سنگین شد.