محورهای دیدار مشاور امنیت ملی آمریکا و وزیر خارجه چین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، کاخ سفید امروز یکشنبه با صدور بیانیه ای از دیدار میان «جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی آمریکا با «وانگ یی» وزیر خارجه چین خبر داد.

بر اساس اعلام خبرگزاری رویترز، محور اصلی رایزنی میان دو طرف در مالت، مسائل امنیتی، موضوعات مرتبط با اوکراین و تایوان بوده است.

بر اساس بیانیه های جداگانه صادره از سوی کاخ سفید و وزارت خارجه چین که امروز یکشنبه منتشر شد، هر دو طرف طی نشست های متعددی که در روزهای ۱۶ و ۱۷ سپتامبر (دیروز و امروز) برگزار شد، گفتگوهای «شفاف ، اساسی و سازنده ای»را انجام دادند.

به گزارش رویترز، دیدار سالیوان با وانگ یی آخرین مورد از مجموعه ای از گفتگوهای سطح بالا بین مقامات ایالات متحده و چین بوده است که می تواند زمینه را برای ملاقات جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده و شی جین پینگ، رئیس جمهور چین در اواخر سال جاری فراهم کند.

جیک سالیوان پیش از این در ماه می سال جاری با وانگ یی در شهر وین دیدار کرده بود.

وزارت خارجه چین درباره این دیدار اعلام کرد که هر دو طرف توافق کردند تا تماس ها در سطح بالا را حفظ کنند و رایزنی های دوجانبه در مورد موضوعات آسیا و اقیانوسیه، امور دریایی و سیاست خارجی را نیز ادامه دهند.

کاخ سفید در بیانیه خود اضافه کرد که هر دو طرف «متعهد به حفظ این کانال راهبردی ارتباطی و پیگیری تعاملات سطح بالا و رایزنی های بیشتر در زمینه های کلیدی... در ماه های آینده» هستند.

بر اساس بیانیه وزارت خارجه چین، واشنگتن گفت که سالیوان در این دیدارها «به اهمیت صلح و ثبات در سراسر تنگه تایوان اشاره کرد»، در حالی که وانگ یی به ایالات متحده هشدار داد که موضوع تایوان «اولین خط قرمز غیرقابل عبور در روابط پکن و واشنگتن» خواهد بود.