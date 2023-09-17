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۲۷ شهریور ۱۴۰۲، ۰:۱۷

وزرای خارجه ایران و جمهوری آذربایجان تلفنی گفتگو کردند

وزرای خارجه ایران و جمهوری آذربایجان تلفنی گفتگو کردند

وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان در گفتگوی تلفنی به بررسی آخرین تحولات روابط دوجانبه و مسائل منطقه‌ای پرداختند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در گفتگوی تلفنی حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه و جیحون بایراموف وزیر خارجه جمهوری آذربایجان، روند روابط دو کشور مرور و بر اجرای توافقات صورت گرفته به ویژه در حوزه اقتصادی تاکید شد.

در این گفتگو، در خصوص چشم انداز روابط از جمله مبادله هیأت‌های اقتصادی و سیاسی و دیدارهای مسئولین دو کشور هماهنگی‌های لازم صورت گرفت.

وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان با بررسی تحولات اخیر در قفقاز از جمله وضعیت قره باغ و شرایط جاری در مرزهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان، بر لزوم حل و فصل مسائل جاری از طریق گفتگو تاکید کرده و مداخلات فرامنطقه ای را موجب پیچیده‌تر شدن مسائل منطقه ذکر کردند.

طرفین همچنین در مورد زمینه‌های همکاری در مجامع منطقه‌ای و بین المللی تبادل نظر کردند.

کد مطلب 5888128

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