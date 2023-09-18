زلزله ۵ ریشتری شمال ایتالیا را لرزاند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی‌جی‌تی‌ان، مرکز لرزه نگاری اروپا-مدیترانه (EMSC) اعلام کرد زمین لرزه‌ای به بزرگی ۵ ریشتر مناطق شمالی ایتالیا را لرزانده است.

هنوز جزئیاتی از تلفات و خسارت احتمالی این زلزله منتشر نشده است.