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۲۷ شهریور ۱۴۰۲، ۷:۵۰

زلزله ۵ ریشتری شمال ایتالیا را لرزاند

زلزله ۵ ریشتری شمال ایتالیا را لرزاند

رسانه‌های ایتالیایی از وقوع زلزله‌ای ۵ ریشتری در مناطق شمالی این کشور خبر می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی‌جی‌تی‌ان، مرکز لرزه نگاری اروپا-مدیترانه (EMSC) اعلام کرد زمین لرزه‌ای به بزرگی ۵ ریشتر مناطق شمالی ایتالیا را لرزانده است.

هنوز جزئیاتی از تلفات و خسارت احتمالی این زلزله منتشر نشده است.

کد مطلب 5888152

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