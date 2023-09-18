زلزله ۵ ریشتری شمال ایتالیا را لرزاند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سیجیتیان، مرکز لرزه نگاری اروپا-مدیترانه (EMSC) اعلام کرد زمین لرزهای به بزرگی ۵ ریشتر مناطق شمالی ایتالیا را لرزانده است.
هنوز جزئیاتی از تلفات و خسارت احتمالی این زلزله منتشر نشده است.
رسانههای ایتالیایی از وقوع زلزلهای ۵ ریشتری در مناطق شمالی این کشور خبر میدهند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سیجیتیان، مرکز لرزه نگاری اروپا-مدیترانه (EMSC) اعلام کرد زمین لرزهای به بزرگی ۵ ریشتر مناطق شمالی ایتالیا را لرزانده است.
هنوز جزئیاتی از تلفات و خسارت احتمالی این زلزله منتشر نشده است.
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