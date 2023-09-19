اعلام قیمت جدید انواع میوه و سبزی در بازار داخل+جدول

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت عمده فروشی محصولات کشاورزی برای هفته جاری (۲۷ شهریور تا ۲ مهر) از سوی میدان بزرگ میوه و تره بار تهران اعلام شد.

بازار میوه

قیمت انواع میوه‌های تولید داخل در میوه فروشی‌های مناطق مرکزی رو به پایین شهر نیز به شرح زیر است؛

هر کیلو انگور ۴۹.۸۰۰ تا ۶۹، نارنگی ۲۰ تا ۳۹، سیب دماوند ۳۵ تا ۴۳.۸۰۰، هلو هسته جدا و هلو انجیری ۴۳.۸۰۰ تا ۴۹.۸۰۰، شلیل ۴۹.۸۰۰ تا ۶۸، انجیر سیاه ۲۰ تا ۴۹.۸۰۰، انجیر زرد ۲۵، آلو شابلون ۴۳.۸۰۰، انار ۳۸ تا ۵۹.۸۰۰ و گلابی ۶۹ تا ۱۴۵ هزار تومان است.

بازار میوه‌های آبدار همچنان ارزان‌ترین محصولات را به خود اختصاص داده‌اند؛ هر کیلو هندوانه ۷ تا ۱۰، خربزه و طالبی ۲۲.۸۰۰ تومان در حال عرضه است.

در بازار میوه‌های وارداتی هم موز هر کیلو ۶۵.۸۰۰ و انبه ۱۱۰ تا ۱۳۸ هزار تومان به فروش می‌رسند.

بازار سبزی‌جات

در ادامه قیمت انواع میوه‌های تولید داخل در میوه فروشی‌های مناطق مرکزی رو به پایین شهر می‌آید.

هر کیلو گوجه فرنگی ۱۰.۸۰۰ تا ۱۲.۸۰۰، گوجه گیلاسی ۴۹، هویج ۸.۹۰۰، کاهو رسمی ۱۸.۹۰۰، کاهو سالادی ۲۹.۸۰۰، خیار رسمی ۲۸.۸۰۰ تا ۳۴.۵۰۰، لیمو ترش عمانی و لیمو ترش سنگی ۲۹.۸۰۰ تومان تعیین شده است. لیمو ترش عمانی را وانت بارها کارتنی هر کیلو ۲۱ هزار تومان به فروش می‌رسانند.

سیب زمینی در این بازار هر کیلو ۱۴.۸۰۰ تا ۱۶.۹۰۰ و انواع پیاز شیری (سفید) ۱۰.۸۰۰ تا ۱۳.۸۰۰، زرد ۱۰.۸۰۰ تا ۱۲.۸۰۰ و پیاز قرمز هم ۱۷.۹۰۰ تا ۱۹.۸۰۰ تومان به فروش می‌رسد.

ارزان‌ترین محصول در بازار سبزی‌جات پیاز شیری با هر کیلو ۹ هزار تومان (قیمت عمده فروشی) و گران‌ترین کلم برکلی و سیر خشک با هر کیلو ۸۰ هزار تومان (قیمت عمده فروشی) است.

در ادامه جدول قیمت عمده فروشی محصولات کشاورزی میدان بزرگ میوه و تره بار تهران قابل مشاهده است.