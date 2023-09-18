آغاز برداشت پسته از باغات

به گزارش خبرنگار مهر، زعفران، پسته، فرش، خاویار و… از جمله محصولات دارای مزیت برای صادرات بوده که درآمد حاصل از عرضه آنها به بازار جهانی می‌تواند تراز تجاری ایران را مثبت کنند. در حال حاضر ایران در تولید و صادرات پسته رتبه سوم را پس از آمریکا و ترکیه در اختیار دارد در حالی که پیش تر ایران در جایگاه دوم ایستاده بود. خشکسالی‌ها چند سال اخیر تأثیر زیادی در بهره وری کشت داشته که امید است با بهبود وضعیت بارش این عقب افتادگی جبران شود. برداشت پسته از باغات پسته کشور از مرداد آغاز می‌شود و معمولاً تا میانه مهر ادامه دارد. جبرئیل برادری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی از افزایش ۱۰۰ تنی تولید پسته در اراضی استان تهران خبر داد و اعلام کرد: هم اکنون پسته کاری در سطح استان رونق گرفته و محصولاتی قابل رقابت با استان‌های مطرح در این زمینه از این اراضی تولید می‌شود.

وی با بیان اینکه برداشت پسته از امروز آغاز شده و تا نیمه مهر ادامه دارد، افزود: پیش‌بینی می‌شود امسال ۹ هزار و ۹۰۰ تن پسته از اراضی پسته کاری استان برداشت شود که نسبت به سال گذشته می‌توان گفت تولید پسته در استان تهران حدود ۱۰۰ تن افزایش یافته‌است.

برادری ادامه داد: امسال ۱۱ هزار و ۸۰۲ هکتار از اراضی استان تهران به کشت پسته اختصاص یافته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی میزان عملکرد تولید پسته در هر هکتار را ۱.۹ تن اعلام کرد و گفت: تولیدکنندگان پسته در استان تهران با استفاده از روش‌های نوین آبیاری توانسته‌اند با مدیریت آب کشاورزی، ضمن افزایش سطح زیر کشت، راندمان تولید را نیز به سطح مطلوب برسانند و هم اکنون بیش از ۹۰ درصد اراضی زیر کشت پسته با شیوه‌های نوین آبیاری می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: مهمترین و بیشترین ارقام پسته‌ای که در باغات استان تهران کشت می‌شود شامل اکبری، احمدآقایی، کله قوچی و فندقی است و این ارقام سالهاست که در سطح باغات کشت می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران تاکید کرد: شهرستان‌های ورامین با ۷۶۸۰ تن، ری با ۷۰۰ تن، پاکدشت با ۶۵۰ تن و ملارد با ۶۰۰ تن بیشترین میزان تولید پسته در سطح استان تهران را به خود اختصاص داده‌اند.