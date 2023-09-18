مشکلات تعاونی های مسکن زنجان جدی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی فرجی برحق روز دوشنبه جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان، گفت: دستگاه قضائی با متخلفان در صورت عدم نظارت بر تعاونی‌های استان، قاطعانه برخورد خواهد کرد.

وی اضافه کرد: همه معتقد بر این موضوع مهم هستیم که در انجام مسئولیت‌ها و وظایف توجه به پیشگیری امری لازم و ضروری است.

رئیس کل دادگستری زنجان به وجود برخی مشکلات و معضلات در حوزه‌های مختلف بر اساس گزارش اعضای ستاد اشاره کرد و گفت: انجام وظیفه توسط مسئولان با اتکا به ایمان و عمل توفیقات خوبی خواهد داشت، چرا که مسئولیت‌ها امانت الهی است.

حجت الاسلام فرجی برحق به گزارش آماری نماینده فرماندهی انتظامی استان در خصوص وقوع سرقت در زنجان بویژه سرقت از ادوات و ابزارهای کاری در باغ شهرها اشاره کرد و یادآور شد: با توجه به پایان فصل کاری و عدم حضور مستمر مالکان، گماردن نگهبان و نصب دوربین برای پیشگیری از سرقت‌ها ضروری است و باید اقدامات لازم برای ملزم کردن مالکان باغ شهرها به نصب دوربین دستور کار قرار بگیرد.

در ابتدای این جلسه اعضای ستاد گزارشی از اقدامات و برنامه‌های مجموعه تحت مدیریت ارائه و خواستار حمایت ستاد پیشگیری از وقوع جرم استان از اجرای برنامه‌ها شدند.