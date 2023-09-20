فاجعه در فوتبال تهران؛ حمله دسته جمعی برای کتک زدن داور + فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از دیدارهای فوتبال دسته اول جوانان تهران که بین تیم‌های آریا پارس و عقاب آریا نقش برگزار شد، بازیکنان و کادر فنی تیم عقاب به سمت داور حمله و او را مضروب کردند.

این دیدار که روز ۲۸ شهریور در زمین شماره یک ورزشکار مرغوبکار برگزار شد در پایان با برتری ۳ بر ۲ تیم آریا پارس همراه بود اما بعد از سوت اتمام بازی، عوامل و برخی بازیکنان تیم عقب به سمت رضا جوان پور داور حمله کردند و او را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

فوتبال تهران که به دلیل سو مدیریت در سالهای اخیر با مشکلات پرتعدادی مواجه است، در رده‌های پایه وضعیت فاجعه تری دارد و علاوه بر ابهامات مالی زیادی که در آن وجود دارد، از نظر فرهنگی هم وضعیت مناسبی ندارد و نمونه‌های این درگیری‌ها و حمله به داوران زیاد اتفاق می‌افتد.