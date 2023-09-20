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۲۹ شهریور ۱۴۰۲، ۱۰:۵۹

سرهنگ رازقی اعلام کرد؛

محدودیت‌های تردد رژه نیروهای مسلح در روز جمعه

محدودیت‌های تردد رژه نیروهای مسلح در روز جمعه

معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ از اجرای محدودیت‌های تردد رژه نیروهای مسلح در روز جمعه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رازقی معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ اظهار کرد: برنامه‌های هفته دفاع مقدس از روز جمعه شروع و در این ایام مراسم خاصی برگزار خواهد شد که تیم‌های پلیس راهور تهران بزرگ در تمامی این مراسم به صورت صددرصدی حضور خواهند داشت و پلیس تمهیدات ویژه‌ای را نیز برای عبور و مرور در نظر گرفته است‌

وی افزود: مهم‌ترین این تمهیدات و مراسم رژه نیروهای مسلح در صبح روز جمعه است که در بلوار علامه عسگری و ضلع شمالی حرم مطهر برگزار خواهد شد، با توجه به گستردگی این مراسم پلیس راهور تهران بزرگ تمهیدات ویژه ترافیکی خاصی را در نظر گرفته است.

سرهنگ رازقی بیان داشت: از نیمه شب پنج شنبه یعنی از ساعت ۲۴، بزرگراه هاشمی و علامه عسگری مسدود خواهند شد.

معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ افزود: از ساعت ۲۴ پنج شنبه شب مسیر شمال به جنوب صالح آباد از روی پل شهید صنیع خانی مسدود خواهد شد. یعنی آزادگان غرب به جنوب، شرق به جنوب و شمال به جنوب صالح آباد کلاً مسدود و اجازه تردد داده نخواهد شد.

وی گفت: طول بلوار علامه عسگری نیز به همین صورت است و به سمت شرق از جاده قدیم قم از شهید رجایی و از سمت غرب از آزادراه خلیج فارس کلاً مسدود و اجازه تردد داده نخواهد شد. یعنی آزادراه جنوب به شرق، شمال به شرق و غرب به شرق و محدوده جاده قم از جنوب به غرب، شمال به غرب کلاً مسدود خواهد شد.

سرهنگ رازقی افزود: لازم به ذکر است کلیه فرعی‌های این محورها نیز مسدود و اجازه تردد داده نخواهد شد.

وی گفت: مسیر جایگزین هم برای افرادی که قصد تردد به بهشت زهرا (س) را دارند، بزرگراه شهید رجایی و جاده قدیم قم می‌باشد که می‌توانند از درب‌های جنوبی وارد بهشت زهرا (س) شوند.

سرهنگ رازقی بیان داشت: اعمال این محدودیت‌ها، محدودیتی برای تردد دیگر رانندگان ایجاد نمی‌کند چرا که مسیرهای جایگزین وجود دارد و دیگر محورها باز است و برای رانندگان عبوری به هیچ عنوان مشکلی به وجود نخواهد آمد.

وی افزود: صبح جمعه شلوغ‌ترین زمان برای رفتن به بهشت زهرا (س) است، توصیه می‌شود کسانی که قصد زیارت اهل قبور را دارند این کار را به پنج شنبه موکول کنند و در این روز به بهشت زهرا (س) تشریف ببرند تا با ترافیک روز جمعه مواجه نشوند،

ولی این وضعیت تا ساعت ۱۱ -۱۲ روز جمعه خواهد بود و محدودیت‌ها برداشته خواهد شد. معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ گفت: همکاران بنده در تمامی مسیرهای اعلامی حضوری پر رنگ دارند و مشغول روان‌سازی ترافیک و تأمین نظم عبور و مرور خواهند بود.

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران در پایان در خصوص نقش خانواده، مدرسه و رسانه در فرهنگ‌سازی گفت: نقش خانواده‌ها، مدارس و رسانه در فرهنگ‌سازی بیشتر برای استفاده از کلاه ایمنی، عدم استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی و رعایت سرعت بسیار مؤثر و اثرگذار خواهد بود.

کد مطلب 5890168

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