به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رازقی معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ اظهار کرد: برنامه‌های هفته دفاع مقدس از روز جمعه شروع و در این ایام مراسم خاصی برگزار خواهد شد که تیم‌های پلیس راهور تهران بزرگ در تمامی این مراسم به صورت صددرصدی حضور خواهند داشت و پلیس تمهیدات ویژه‌ای را نیز برای عبور و مرور در نظر گرفته است‌

وی افزود: مهم‌ترین این تمهیدات و مراسم رژه نیروهای مسلح در صبح روز جمعه است که در بلوار علامه عسگری و ضلع شمالی حرم مطهر برگزار خواهد شد، با توجه به گستردگی این مراسم پلیس راهور تهران بزرگ تمهیدات ویژه ترافیکی خاصی را در نظر گرفته است.

سرهنگ رازقی بیان داشت: از نیمه شب پنج شنبه یعنی از ساعت ۲۴، بزرگراه هاشمی و علامه عسگری مسدود خواهند شد.

معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ افزود: از ساعت ۲۴ پنج شنبه شب مسیر شمال به جنوب صالح آباد از روی پل شهید صنیع خانی مسدود خواهد شد. یعنی آزادگان غرب به جنوب، شرق به جنوب و شمال به جنوب صالح آباد کلاً مسدود و اجازه تردد داده نخواهد شد.

وی گفت: طول بلوار علامه عسگری نیز به همین صورت است و به سمت شرق از جاده قدیم قم از شهید رجایی و از سمت غرب از آزادراه خلیج فارس کلاً مسدود و اجازه تردد داده نخواهد شد. یعنی آزادراه جنوب به شرق، شمال به شرق و غرب به شرق و محدوده جاده قم از جنوب به غرب، شمال به غرب کلاً مسدود خواهد شد.

سرهنگ رازقی افزود: لازم به ذکر است کلیه فرعی‌های این محورها نیز مسدود و اجازه تردد داده نخواهد شد.

وی گفت: مسیر جایگزین هم برای افرادی که قصد تردد به بهشت زهرا (س) را دارند، بزرگراه شهید رجایی و جاده قدیم قم می‌باشد که می‌توانند از درب‌های جنوبی وارد بهشت زهرا (س) شوند.

سرهنگ رازقی بیان داشت: اعمال این محدودیت‌ها، محدودیتی برای تردد دیگر رانندگان ایجاد نمی‌کند چرا که مسیرهای جایگزین وجود دارد و دیگر محورها باز است و برای رانندگان عبوری به هیچ عنوان مشکلی به وجود نخواهد آمد.

وی افزود: صبح جمعه شلوغ‌ترین زمان برای رفتن به بهشت زهرا (س) است، توصیه می‌شود کسانی که قصد زیارت اهل قبور را دارند این کار را به پنج شنبه موکول کنند و در این روز به بهشت زهرا (س) تشریف ببرند تا با ترافیک روز جمعه مواجه نشوند،

ولی این وضعیت تا ساعت ۱۱ -۱۲ روز جمعه خواهد بود و محدودیت‌ها برداشته خواهد شد. معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ گفت: همکاران بنده در تمامی مسیرهای اعلامی حضوری پر رنگ دارند و مشغول روان‌سازی ترافیک و تأمین نظم عبور و مرور خواهند بود.

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران در پایان در خصوص نقش خانواده، مدرسه و رسانه در فرهنگ‌سازی گفت: نقش خانواده‌ها، مدارس و رسانه در فرهنگ‌سازی بیشتر برای استفاده از کلاه ایمنی، عدم استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی و رعایت سرعت بسیار مؤثر و اثرگذار خواهد بود.