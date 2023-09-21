برنامه های آغاز سال تحصیلی به دانشگاه ها ابلاغ شد

دکتر عبدالحسین کلانتری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامههای آغازسال تحصیلی جدید گفت: امسال آغاز سال تحصیلی برای دانشجویانی که از سال پیش دانشجو بودند، سوم مهرماه خواهد بود و طبیعتاً برنامهای برای آغاز سال تحصیلی ویژه این دانشجویان، خواهیم داشت.
وی ادامه داد: یک برنامه دیگر نیز برای دانشجویان نو ورود خواهیم داشت که از هفته سوم مهرماه به دانشگاهها ملحق میشوند، بنابراین دو بسته برنامه ویژه برای دانشگاهها پیش بینی کرده ایم که مقارن با ایام ربیع الاول است و طبیعتاً همراه با شادی، نشاط و سرور خاصی خواهد بود.
معاون فرهنگی وزارت علوم افزود: سعی ما بر این است و به دانشگاهها هم ابلاغ کردهایم که حتماً برنامهها با محوریت دانشجویان و تشکلهای دانشجویی انجام شود. سعی کنند ظرفیت و شرایط را برای میزبانی خانوادههای دانشجویان نوورود داشته باشند، بسیاری از دانشجویان بههمراه خانوادههای خود مراجعه میکنند، دانشگاهها باید ظرفیت پذیرش آنها را داشته باشند، حتی در جشنهای دانشجویان نوورود میزبان آنها نیز بوده و از آنها پذیرایی کنند.
وی ادامه داد: طراحی و اجرای این برنامهها تا حد امکان باید توسط خود دانشجویان انجام شود، ما معتقدیم به میزانی که خود دانشجویان مسئولیت این برنامهها را برعهده میگیرند، با نشاط تر، شادابتر و با ضریب نفوذ بیشتری است.
کلانتری افزود: همین موضوع به صورت افزایشی شادی و نشاط را در دانشگاهها افزون کرده و فرصتی برای دانشجویان نو ورود فراهم میکند تا با مجموعههای دانشجویی آشنا شوند و در همین راستا به دانشگاهها ابلاغ و تأکید کردهایم درصورت امکان فضایی فراهم کنند تا مجموعههای دانشجویی بتوانند دستاوردهای خود را برای دانشجویان نو ورود ارائه دهند تا دانشجویان جدیدالورود با ظرفیتها آشنا شده و تصمیم بگیرند که متناسب با سلایق و علایق خود وارد یکی از این مجموعهها شده و فعالیت خود را شروع کنند.
پیش بینی بستههای اردویی
معاون فرهنگی وزارت علوم افزود: برای سال جدید باتوجه به هماهنگیهایی که در طول تابستان صورتگرفته امیدواریم بستههای اردویی خوبی داشته باشیم، بسیاری از دانشگاهها سال گذشته این برنامه را اجرا کردند و امسال قصد داریم آن را گسترش بیشتری دهیم.
وی ادامه داد: امیدواریم دانشگاهها بتواند برای دانشجویان نو ورود بستههای اردویی خوبی داشته باشند، جشن مناسبی را برگزار کنند، جشنی که حالت آئینی داشته باشد، چراکه ما معتقدیم در واقع ورود به دانشگاه، ورود به یک نهاد ساده نیست، ورود به یک دوره جدید زندگی با خصایص جدید است.
کلانتری ادامه داد: لذا باید تا جاییکه میتوانیم آن را گرامی بداریم و خصلت آئینی و مناسکی به آن بدهیم تا به نوعی شکوه و عظمت ورود به این دوره هم برای دانشجویان هم برای افرادی که در جامعه هستند، شناخته شود.
وی یادآور شد: این ابلاغیهها صورتگرفته و چارچوب فعالیتها بهصورت کلی مشخص شدهاست. دانشگاهها متناسب با سلایق، ظرفیت و اقتضائات خود تغییراتی را در برنامهها خواهند داد.
معاون وزیر علوم با اشاره به بستههای اردویی افزود: بستههای اردویی که معطوف به شناخت ظرفیتهای علمی کشور باشد سال گذشته اجرا شد، امسال نیز گسترش خواهد یافت. ظرفیتهای علمی که در سطح شهرستانها، استانها و سطح کشور وجود دارد را شناسایی کرده ایم و در دسترس قرار خواهد گرفت. امیدواریم دستگاههای دیگر براساس وعدههایی که دادهاند به قول خود عمل کرده و کمک کنند هم دانشجویان با این ظرفیتها آشنا شوند و هم آینده شغلی روشنتری پیش رو داشته باشند.
برنامههای وزارت علوم برای افزایش امید میان دانشجویان
وی ادامه داد: جان کلام این است که ما همچنان معتقدیم اصلیترین مسئله و اصلی ترین افق و چشمانداز ما افزایش امید میان دانشجویان و جوانان است. برای این موضوع کارهای مختلفی توسط وزارت علوم در حال اجرا است که میتوان به بورسهای دانشجویی و افزایش توان مهارتی دانشجویان از میان برنامههای با نشاط، معرفتی و سیاسی اشاره کرد. درصدد هستیم این امید افزایی از میان انبوهی از برنامهها صورت گیرد و معتقدیم این امیدافزایی باید با مشارکت خود دانشجویان صورت میگیرد.
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