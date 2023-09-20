مرکز تخصصی مشاوره شغلی و کارآفرینی جوانان سمنان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی منصفی راد ظهر چهارشنبه در حاشیه امضای تفاهم نامه بین جهاد دانشگاهی سمنان و همچنین اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان به میزبانی جهاد دانشگاهی، تاکید کرد: تفاهم نامه همکاری بین این دو ارگان در راستای توسعه فعالیت‌های مشاوره شغلی جوانان امضا شد.

وی از راه اندازی مرکز تخصصی مشاوره شغلی و کارآفرینی جوانان استان با همکاری اداره کل ورزش و جوانان خبر داد و افزود: ایجاد این مرکز، در زمره مصوبات کارگروه جوانان استان سمنان بود که امروز به منصه اجرا گذارده شد.

رئیس جهاد دانشگاهی سمنان استفاده بهینه از منابع برای اشتغال جوانان را یکی از محورهای این تفاهم نامه دانست و ابراز داشت: ارتقا سطح کیفی خدمات با توسعه امور آموزشی و پژوهشی از دیگر محورهای این تفاهم نامه است.

منصفی راد توسعه همکاری‌های علمی دوجانبه را دیگر محور تفاهم نامه بین جهاد دانشگاهی و ورزش و جوانان سمنان در راستای ایجاد مرکز تخصصی مشاوره و کارآفرینی استان دانست و تاکید کرد: ارتقا سطح تعاملات علمی، فرهنگی و مهارتی از دیگر بخش‌های این تفاهم نامه است.

وی افزود: تأسیس مرکز جامع مشاوره شغلی و کارآفرینی جوانان در استان سمنان در قالب تفاهم نامه همکاری مذکور، شانس اشتغال زایی جوانان استان را ارتقا خواهد داد.