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۲۹ شهریور ۱۴۰۲، ۱۵:۴۲

جزئیات لایحه عفاف و حجاب/

جریمه ۵۰۰ هزار تومانی بی‌حجابی برای اسنپ و تپسی

جریمه ۵۰۰ هزار تومانی بی‌حجابی برای اسنپ و تپسی

وسایل نقلیه موتوری که راننده یا راکب یا سرنشین آن مرتکب بی‌حجابی شود، توسط مأموران فراجا پنج میلیون ریال جریمه می‌شود که حکم این ماده درباره تاکسی‌ها و مسافربرهای اینترنتی نیز جاری می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز (چهارشنبه ۲۹ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی) جهت تأمین زمان اجرای آزمایشی آن در دستورکار قرار گرفت و نمایندگان با اجرای آزمایشی لایحه عفاف و حجاب به مدت سه سال موافقت کردند.

حال باید گزارش کمیسیون قضائی مجلس به شورای نگهبان ارسال شود و در صورت تأیید شورای نگهبان اجرایی شود. گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس درباره لایحه مذکور مشتمل بر ۷۱ ماده است. در یکی از مواد این لایحه وظایفی برای رانندگان وسایل نقلیه در نظر گرفته شده است.

مطابق با ماده ۵۲ لایحه عفاف و حجاب، وسایل نقلیه موتوری که راننده یا راکب یا سرنشین آن مرتکب بی‌عفتی، کشف حجاب، بی‌حجابی یا بدپوششی شود، توسط مأموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) پنج میلیون ریال جریمه می‌شود. همچنین اعمال جریمه برای وسیله نقلیه مذکور نافی اِعمال احکام و مجازات‌های مقرر در خصوص مرتکب یا مرتکبان نیست. حکم این ماده در خصوص تاکسی‌ها و مسافربرهای اینترنتی نیز جاری می‌شود. ثبت اولین تخلف، موجب عدم ثبت تخلفات بعدی از لحاظ زمانی نبوده و جریمه‌های نقدی جمع می‌شود.

تبصره ۱- در صورتی که راکب یا سرنشین موتورسیکلت مرتکب برهنگی، نیمه برهنگی، بدپوششی یا کشف حجاب شود، موتورسیکلت توسط ضابطان بلافاصله به مدت یک هفته توقیف و مالک آن توسط مرجع قضائی به جریمه معادل بیست میلیون ریال محکوم می‌شود.

تبصره ۲- سکوهای تاکسی اینترنتی موظفند ظرف مدت دو ماه در سامانه‌های ارتباطی خود با مشتریان و رانندگان امکان گزارش‌دهی راننده خودرو در خصوص مسافران ناقض این قانون را تعبیه کنند. در صورتی که راننده گزارش نقض احکام این قانون توسط مسافر را به سامانه ارسال نماید از پرداخت جریمه معاف می‌شود. همچنین این سکوها موظفند ارتباط برخط مأموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با این سامانه را فراهم کنند. در صورت عدم انجام تکالیف موضوع این ماده، سکوهای متخلف به پرداخت جزای نقدی معادل سه ماه سود ناشی از درآمد سکو محکوم می‌شود.

تبصره ۳- در صورتی که وسیله نقلیه موتوری موضوع این ماده، فاقد پلاک یا پلاک آن مخدوش یا به نحوی ناخوانا یا پوشانده شده باشد، علاوه بر توقیف وسیله نقلیه به مدت دوبرابر، جریمه مذکور در این ماده نیز به دو برابر افزایش می‌یابد.

تبصره ۴- از تاریخ ابلاغ جریمه، متخلف می‌تواند مراتب اعتراض خود را ظرف مدت ده روز از طریق سامانه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با ذکر دلیل ثبت نماید. فراجا موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از وصول اعتراض، بررسی لازم را انجام داده و در صورت غیرموجه دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابلاغ نماید، در صورت اصرار معترض، موضوع جهت رسیدگی به هیأتی متشکل از یک قاضی با ابلاغ رئیس قوه قضائیه و یک کارشناس راهنمایی و رانندگی با معرفی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مربوط ارسال می‌شود. هیأت موظف است ظرف مدت یک ماه پرونده را رسیدگی کند. ریاست آن هیأت با قاضی خواهد بود که پس از اخذ نظر مشورتی عضو دیگر، ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور رأی می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

کد مطلب 5890474
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • IR ۱۶:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
      16 35
      پاسخ
      اگه خانمها و دختران گرامی ، حجاب اسلامی و مناسب رو بر اساس معارف دینی ، عرف مثبت جامعه و اخلاق اجتماعی رعایت کنند نیازی به اجرای این قوانین نیست‌ . حجاب باعث شخصیت زنان میشه و عزت اجتماعی و خانوادگی میاره.
    • نیما IR ۱۷:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
      58 9
      پاسخ
      اخه راننده اسنپ بدبخت چه گناهی کرده
    • محمد IR ۱۷:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
      60 7
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      به نظر شما من راننده اسنپ و تپسی میتونم مرتب نوامیس مردم رو دید بزنم و هی بهشون تذکر حجاب بدم،مگه اصلا میشه چیزی گفت ،اون مسافری که بلانسبت اون قدر شعور نداره که درک کنه حداقل داخل تاکسی اینترنتی پوشش لازم رو رعایت کنه تا راننده جریمه نشه،میشه به اون مسافر مگه چیزی گفت
    • IR ۱۷:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
      45 3
      پاسخ
      اگه توانایی دارین خود بی حجابارو جمع کنین نه اینکه راننده و وسیله عمومی جریمه کنین. تنها هدف تون اینه که مردم با هم درگیر بشن
    • مردم IR ۱۷:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
      36 7
      پاسخ
      آقایان دولتی زورشان به عده‌ای اقلیت بی حجاب نمیتونن جلوش رو بگیرن راننده اسنب چه گناهی کرده که تاوان بی حجابی آنرا بده اگر شما واقعا می خواهید با بی حجابی مبارزه کنید خودتان قاطع مبارزه کنید وجلو رشد این بی حیایی را بگیرید
    • علیرضا حیدرنژاد هستم IR ۱۷:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
      34 3
      پاسخ
      من راننده اسنپ هستم کاری که مربوط به اجرای احکام است به ما محول می‌کنند ایا خودتان نمی توانید بر خورد کنید چرا ما را از نون خوردن می‌اندازید من اگر ۵۰۰ در آمد داشتم که کار نمی کردم چون باز نشسته و ۸ تومان حقوقم حالا یک مسافر بگیرم که موقع نشستن روسری داشته باشه و وقتی نشست رو سری را در بیاره من با
    • US ۱۸:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
      28 5
      پاسخ
      اصلا چه ربطی داره به راننده اسنپ یه چیز مزخرفیه
    • امین IR ۱۸:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
      25 2
      پاسخ
      ایول، فکر خوبیه، مردم رو بجان هم میندازین و خودتان کنار میایستید
    • جاهد IR ۱۸:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
      23 3
      پاسخ
      بجای اینکه خودشون برخورد کنن میخوان مردمو بندازن به جون هم آخه منه راننده کسیو که قانون نمیتونه ملزم به رعایت حجاب بکنه چه جوری میتونم قانع کنم که حجاب و رعایت بکنه
    • IR ۱۸:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
      30 3
      پاسخ
      من راننده اسنپ هستم تذکر دادم از امتیازات کم کردند
    • IR ۱۸:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
      17 2
      پاسخ
      مگه راننده آسیب مامور ه که مسافر بی حجاب ازش حرف شنوی داشته باشه
    • ب IR ۱۸:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
      21 0
      پاسخ
      قوه قضاییه به تمام راننده تاکسی ها حکم قضایی بده که زمانی منجر به در گیری شد
    • اسی IR ۱۸:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
      27 1
      پاسخ
      خیابان ها پر بی حجاب یا بد حجاب هسته چرا راننده باید جورش بکشه راحت دارن جلو مامورین رد میشن کسی هم کاری بهشن نداره
    • IR ۰۳:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۶/۳۰
      3 0
      پاسخ
      چرا بدحجابی راازریشه پاکسازی نمی‌کنید رانندگان عمومی رو بامردم درگیر نکنید بیایید ازپایه درست کنید

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