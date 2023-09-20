دستگیری ۲ خانم هنجارشکن در خمام

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ باقر رجبی ویسرودی در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی دریافت خبری در خصوص اینکه ۲ نفر با حضور در معابر شهر خمام با انجام اقدامات هنجارشکنانه و تحریک مردم قصد برهم زدن نظم و امنیت عمومی را دارند، پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی در ادامه با بیان اینکه پلیس بلافاصله با حضور در آدرس محل مورد نظر، متهمان را شناسایی و آنها را حین فرار با یک دستگاه خودرو تیبا مشاهده کرد، افزود: خودرو متهمان متوقف و این افراد دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان خمام با اشاره به اینکه متهمان این پرونده که ۲ خانم هستند ضمن ابراز پشیمانی از عملکرد خود، علت این قبیل اقدامات را تأثیر منفی و جوسازی رسانه‌های معاند عنوان کردند، گفت: متهمان ۲۰ و ۲۴ ساله برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.

این مقام انتظامی در پایان از خانواده‌ها خواست تا بیش از پیش مواظب فرزندان خود باشند زیرا دشمن روی این قشر که سرشار از احساسات و هیجان هستند تمرکز کرده و با استفاده از ابزارهایی نظیر فضای مجازی سعی دارد آنها را تحریک کند.