با یحیی موافق و با منتقدانش مخالفم/ تصمیم باشگاه افتضاح مطلق بود

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست لیگ قهرمانان آسیا با شروعی نامطلوب برای پرسپولیس همراه بود. شاگردان یحیی گل محمدی تن به شکست دو بر صفر مقابل النصر عربستان دادند تا تحلیل‌های مختلفی نسبت به عملکرد بازیکنان پرسپولیس در جدال با کریستیانو رونالدو، سادیو مانه، بروزوویچ و… ارائه شود.

محمدرضا مهدوی در گفت و گو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به عملکرد بازیکنان پرسپولیس نسبت به حضور ستارگان فوتبال دنیا در تهران و تأثیر عدم حضور تماشاگران در نتیجه صحبت کرد که در پی می‌خوانید:

کیفیت چمن صدای همه را درآورد

مدافع پیشین استقلال و پرسپولیس درباره باخت پرسپولیس گفت: تصور اهالی فوتبال بازی خیلی بهتری از دو تیم بود اما کیفیت افتضاح زمین باعث شد چنین چیزی را شاهد نباشیم. النصر با فوق ستاره‌هایش نتوانست به خوبی بازی کند. پرسپولیس هم واقعاً از کیفیت زمین ضربه خورد اما مصدومیت ترابی و اخراج سرلک کاملاً روی بازی پرسپولیس تأثیر گذاشت.

با یحیی موافقم با مخالفان مخالف!

مهدوی با اشاره به انتقاد از عملکرد ضعیف فنی و کاه توانایی بدنی بازیکنان پرسپولیس در جریان بازی با النصر تاکید کرد: پرسپولیس کاملاً تاکتیکی بازی کرد. دقایقی از نیمه دوم هم شاهد همین موضوع بودیم. پرسپولیس اسیر اتفاقات شد. شاه مهره‌های پرسپولیس آسیب دیدند و روند بازی این تیم تغییر کرد. من فکر می‌کنم النصر نان حرفه‌ای بودنش را خورد. اگر بر عکس همین اتفاقات برای رقیب می‌افتاد قطعاً پرسپولیس برنده بود. با مخالفان آقای گل محمدی کاملاً مخالف هستم و موافق دیدگاه‌های او در این شکست هستم.

او بار دیگر تاکید کرد: مگر می‌شود تمام افکارت را روی زمین نامناسب پیاده کنید و بخواهید بهترین هم شوید. تاکتیک‌های پرسپولیس همیشه روی زمین بوده است اما دیگر چمن آزادی برای آن کافی نیست. استراتژی پرسپولیس مشخص بود برای هر نیمه از بازی برنامه داشت اما در هر دو نیمه با آسیب دیدگی و سپس اخراج بازیکن روبرو شد تا شیرازه تیمش از هم بپاشد.

کریس رونالدو خیلی کم دوید

بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران درباره عملکرد کریستیانو رونالدو در این بازی تصریح کرد: کیفیت زمین اجازه نداد کریس رونالدو هم بازی همیشگی خودش را داشته باشد. او شاید کمتر از سه کیلومتر دوید. احساس می‌کنم تنها مشکلی که پرسپولیس داشت استرس بود که رفته رفته از آن کاسته شد اما اسیر ۱۰ نفره شدن در نیمه دوم شد.

مهدوی در خصوص مصدومیت‌های متوالی بازیکنان پرسپولیس ادامه داد: پرسپولیس کمتر از همه استراحت کرده است. این تیم بازیکنان ملی پوش دارد و آنها مدام در اردو هستند. فکر می‌کنم اگر همگی فقط در باشگاه بودند نظم تمرینی بیشتری هم داشتند. به هر حال این مصدومیت‌ها در یک تیم کاملاً طبیعی است و به اندازه کافی بازیکن دارد که بخواهند جای خالی دیگران را پر کنند.

می‌توانستیم هیجان کمتری داشته باشیم

او درباره نحوه استقبال از ستاره‌های تیم النصر نظیر رونالدو و مانه تاکید کرد: می‌توانستیم مدیریت بهتری داشته باشیم. فوق ستاره دنیا برای اولین بار آمده بود. می‌توانستیم فرهنگ بهتری از خودمان با هیجان کمتری نشان دهیم. نیاز بود خیلی بهتر برگزار می‌کردیم. جای علی دایی و کریم باقری در قاب عکس با رونالدو و مانه خالی بود. اکنون قرار است ستاره‌های دیگری جون نیمار و کریم بنزما هم بیایند. باید برای عزت ملی گام‌های مثبتی در دیپلماسی فوتبال برداریم.

صعود پرسپولیس صد درصدی است

مهدوی با اشاره به اینکه پرسپولیس با وجود شکست مقابل النصر از گروه خود در لیگ قهرمانان آسیا صعود می‌کند یادآور شد: بازی اول همیشه سخت‌ترین بازی است. من قبول دارم کیفیت فنی پرسپولیس خیلی بیشتر از اینهاست اما شک ندارم به مرحله بعدی صعود خواهد کرد.

تصمیم باشگاه افتضاح مطلق بود

پیشکسوت پرسپولیس با انتقاد تند و تیز علیه مدیریت باشگاه در خصوص جذب نبیل باهویی بدون مجوز سرمربی این تیم تاکید کرد: واقعاً تعجب می‌کنم چرا چنین اتفاقی در تیمی همچون پرسپولیس می‌افتد. کار جالبی نبود. نفر اول و آخر فنی تیم یحیی گل محمدی است. رفتار مدیران پرسپولیس تأسف‌آور است. سرمربی پرسپولیس است که باید پاسخ حداقل ۸۰ میلیون هوادار در ایران و دنیا را بدهد. شما چکاره هستید که جای او فکر فنی می‌کنید و برایش تصمیم می‌گیرید.