نسبت استاد به دانشجو در اردبیل ۳۴ نفر است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل چمنی شامگاه چهارشنبه در اولین جلسه آمایش آموزش عالی استان اردبیل اظهار کرد: دانشگاه محقق اردبیلی در سال‌های اخیر در مسیر اعتلا حرکت کرده و توانسته در عرصه تولید علم نقش آفرینی اصلی را انجام دهد.

وی با اشاره به سیمای آموزش عالی استان اردبیل تصریح کرد: در ۱۲ شهرستان استان اردبیل ۶۳ مؤسسه و مجموعه آموزش عالی فعال بوده و کل جمعیت دانشجویی این استان ۴۶ هزار و ۹۷۳ نفر است.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: هفت درصد دانشجویان کشور در مراحل علمی و دانشگاهی استان اردبیل تحصیل می‌کنند و شاهد همراهی ۸۳۷ نفر از اعضای هیئت علمی در دانشگاه‌های استان اردبیل هستیم که این نسبت به تناسب دانشجویان و میانگین کشوری پایین‌تر است.

چمنی افزود: نسبت استاد به دانشجو در بین دانشگاه‌های استان ۳۴ نفر است که این رقم در دانشگاه پیام نور به ازای هر استاد، ۱۲۴ دانشجو، در دانشگاه فنی و حرفه‌ای به ازای هر استاد ۳۶۶ دانشجو، در دانشگاه فرهنگیان به ازای هر استاد ۴۴ دانشجو و دانشگاه آزاد به ازای هر استاد ۵۲ دانشجو است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: استان اردبیل فاقد دانشگاه صنعتی است اما دانشگاه پیام نور ۱۳ مرکز دانشگاهی، جامع علمی کاربردی ۱۲ مرکز، فرهنگیان سه مرکز، غیرانتفاعی ۲ مرکز و علمی فناوری نیز ۱۴ مرکز دانشگاهی دارد که در طرح تحولی و آمایش باید ساماندهی و جامعیت این دانشگاه‌ها را در مرکز استان شاهد باشیم.

چمنی اضافه کرد: دانشگاه محقق اردبیلی ۱۳ هزار و ۶۵۶ دانشجو دارد که از این تعداد یک‌هزار و ۳۵۰ دانشجو خارجی است.

وی بیان کرد: تعداد دانشجویان استان هر چند در سال‌های اخیر کاهشی بوده اما با جذب دانشجویان خارجی سعی کردیم تا حدی این خلأ را جبران کنیم.

چمنی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: با محوریت ساماندهی مراکز علمی و دانشگاهی اولین نشست آمایش آموزش عالی استان را با حضور معاون وزیر علوم برگزار کردیم تا بر اساس طرح تحول بتوانیم ساماندهی مراکز علمی و دانشگاهی را به همراه احصای رشته‌های مورد نیاز استان به تناسب فارغ‌التحصیلان ورودی به بازار کار شاهد باشیم.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: امیدواریم با در نظر گرفتن جمعیت اساتید دانشگاه جذب دانشجویان در سال‌های آینده به شکل درست و واقعی انجام شود تا ما بتوانیم به وظیفه خطیر خود در این حوزه عمل کنیم.