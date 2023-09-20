برخورد شایسته با مردم در اولویت ادارات گناوه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی صفری عصر چهار شنبه در نشست شورای اداری شهرستان گناوه با اشاره به سفر رئیس جمهور کشورمان به آمریکا و سخنرانی در سازمان ملل اظهار داشت: آیت الله رئیسی در این سخنرانی با صراحت و اقتدار، شفافیت آمریکایی‌ها را مواخذه کرد و خواستار پاسخگویی آنها در برابر جرم، جنایت، ظلم و چپاول گری های آنها در قبال مردم مظلوم جهان شد.

فرماندار گناوه با بیان اینکه شهید سلیمانی دست پرورده امام راحل و مقام معظم رهبری و نماد قدرت، استقامت، شعور، مدیریت در صحنه‌های مختلف، کار انقلابی و جهادی بود که هیمنه دشمن را در هم شکست، افزود: آیت الله رئیسی در مقر سازمان ملل در نیویورک نام و عکس شهید سلیمانی و قرآن کریم را با افتخار بالا برد تا به دشمنان بفهماند که آنها و استکبار جهانی هرگز قدرت مقابله با نظام اسلامی و شهید سلیمانی و سلیمانی‌ها را نخواهند داشت.

وی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: امنیت، اقتدار، پیشرفت، امروز کشور ما و نظام اسلامی مرهون و مدیون شهدا و ایثارگران و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس است و این شهدا زنده و ناظر اعمال ما هستند.

وی اضافه کرد: امروز همه ما مدیون حماسه‌ها، فداکاری‌ها، از جان گذشتگی‌ها ی رزمندگان دوران دفاع مقدس هستیم و باید نام و یاد آنها را در جامعه زنده نگهداریم..

وی ادامه داد: در دوران دفاع مقدس وحدت، ایمان، همدلی و یکپارچگی ملت ایران با رهبری مدبرانه امام راحل رمز پیروزی‌های رزمندگان اسلام بر دشمن بعثی بود.

فرماندار گناوه ادامه داد: در آن دوران در حالی که بسیاری از ما هیچ گونه آموزشی ندیده بودیم در برابر دشمنی که انواع سلاح پیشرفته با پشتیبانی استکبار جهانی را در اختیار داشت ایستادگی و مقاومت کردیم و دشمن نتوانست حتی یک وجب از خاک ما را جدا کند.

وی تصریح کرد: در برهه کنونی نیز با رهبری حکیمانه شاهد اقتدار روز افزون کشور در همه عرصه‌ها هستیم.

ایثارگری‌های رزمندگان دفاع مقدس در جامعه تبین شود

فرماندار گناوه بیان کرد: در هفته دفاع مقدس باید جانفشانی و ایثارگری‌های عزیزانی که جان و زندگی خود را در طبق اخلاص گذاشتند به نسل جوان و آیندگان و در جامغه تببین شود.

وی اضافه کرد: توجه به ایثارگران و رزمندگان، آزادگان، خانواده شهدا دوران دفاع مقدس و همه کسانی که نقش بی بدیلی در انقلاب اسلامی داشته‌اند رسالتی مهم است که مدیران با نسبت به آن توجه و اقدام کنند.

فرماندار گناوه ادامه داد: خدمت بی منت به، توجه، حل مشکلات، تسریع در انجام کارها و حل مشکلات مردم و صداقت در کار وظیفه کنونی ما مسئولان است و همه باید در ادامه راه شهدا گام برداریم.

لزوم همکاری با ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس

فرماندار گناوه با تاکید بر همکاری ادارات در اجرای برنامه‌های هفته دفاع مقدس در شهرستان گناوه گفت: مدیران ادارت و دستگاه‌های اجرایی شهرستان همکاری لازم را با ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس داشته باشند و در تبلیغات و فضا سازی محیط و حضور در برنامه‌ها و مشارکت نقش فعال ایفا کنند.

صفری گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی و ادارات شهرستان گناوه تجلیل و تقدیر از رزمندگان و پیشکسوتان دوران دفاع مقدس و کارمندان رزمنده بازنشسته ادارات مربوظ را در دستور کار قرار دهند و نسبت به آن اهتمام ویژه داشته باشند.

فرماندار گناوه از خادمان حسینی، مو کب ها، ستاد اربعین شهرستان و همه کسانی که در ایام اربعین حسینی در خدمت رسانی باشکوه و بی نظیر به زائران همکاری کردند تقدیر کرد.

ادارات کار مردم را به امروز و فردا موکول نکنند

فرماندار گناوه با تاکید بر ضرورت تکریم و احترام ارباب رجوع در ادارات و دستگاه‌های اجرایی شهرستان گفت: دستگاه‌های اجرایی در صورت حضور در جلسات جانشین و معاون برای انجام کار مراجعه کنندگان در اداره داشته باشند تا کار مردم انجام شود.

وی پیرامون پیگیری امورات و کارهای مردم بیان کرد: همه مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی شهرستان وظیفه دارند تا کارهای مردم را پیگیری کنند و اگر اموری نیاز به همکاری چند اداره دارد با هم همکاری و برای رفع مشکلات همفکری و تعامل داشته باشند و از ارجاع مراجعه کنندگان به فرمانداری خودداری شود.

فرماندار گناوه بیان کرد: حفظ احترام و تکریم و برخورد شایسته و پیگیری امورات مردم در دستور کار ادارات باشد و کارهای مردم را به امروز و فردا موکول نکنند.