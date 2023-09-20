به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ابراهیم رسولی فر اظهار کرد: با حمایت فرمانده سپاه استان، برنامه ریزی و هماهنگی لازم برای تدارک ۵ هزار بسته لوازم التحریر قبل از بازگشایی مدارس برای دانش آموزان مناطق کم برخوردار و نیازمند، انجام شد.

وی با تاکید براینکه ایجاد شرایط برابر و مساوی برای تحصیل و شرکت در کلاس‌های درس با عنوان عدالت آموزشی و نصیب برابر از اهداف آموزش وپرورش و سازمان بسیج دانش آموزی است افزود: یکی از وظایف و برنامه‌های سازمان بسیج دانش‌آموزی بهره گیری از ظرفیت خیرین و افراد توانمند است تا این افراد که در کنار کمک‌های مالی دانش آموزان و خانواده آنها قرار گرفته و اسباب تحصیل و آموزش سایر دانش آموزان نیازمند را فراهم کنند.

وی با بیان اینکه با کمک مسئولان آموزش و مرورش و کمیته امداد حضرت امام (ره)، مدیران مدارس و بهزیستی دانش آموزان نیازمند با حفظ آبرو و کرامت انسانی شناسایی شده و در بانک اطلاعاتی قرار می‌گیرند مطرح کرد: هدف از برگزاری طرح همکلاسی مهربان ایجاد روحیه همدلی بین دانش‌آموزان و استفاده از ظرفیت دانش‌آموزان برای تهیه اقلام تحصیلی سایر دانش‌آموزان کم برخوردار است که این طرح همواره پس از گذشت سال‌های متمادی همچنان مورد استقبال دانش‌آموزان قرار دارد.

این مسئول ادامه داد: به لطف خدا و با کمک‌های جمع آوری شده از خود دانش آموزان در قالب پویش همکلاسی مهربان، کمک خیرین، سازمان بسیج سازندگی و با همکاری اداره آموزش وپرورش ۵ هزار بسته لوازم التحریر شامل کیف، دفتر، مداد، خودکار، مداد رنگی، جامدادی و … به ارزش تقریبی ۳ میلیارد تومان آماده شده که بین دانش آموزان نیازمند توزیع خواهد شد.