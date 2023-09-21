طوفان و گرد و خاک در سیستان همچنان می تازد

خبرگزاری مهر، گروه استانها: با توجه به خشکسالیهای بیش از دو دهه اخیر و در پی تداوم طوفان و گرد و خاک در منطقه سیستان، از روز گذشته با شدت گرفتن این طوفان در منطقه، ۸۵۹ نفر تاکنون به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه کردهاند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان در این خصوص گفت: در پی موج جدید وزش باد در منطقه سیستان از ۲۸ شهریورماه تاکنون، در پنج شهرستان زابل، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز ،۸۵۹ نفر از مردم این منطقه راهی بیمارستان و مراکز بهداشتی و درمانی شدهاند که از این تعداد ،۵۰ نفر اکنون بستری بوده و ۸۰۹ نفر نیز با دریافت خدمات درمانی لازم به منازل خود بازگشتند.
مجید محبی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: ناراحتیهای تنفسی، قلبی و چشمی از عمده علائم مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی و درمانی در منطقه سیستان از شب گذشته تاکنون بوده است.
وی گفت: تمامی نیروهای امدادی و خدماترسان در مسیرهای ارتباطی منطقه سیستان در حالت آمادهباش هستند تا در صورت نیاز اقدام به کمکرسانی کنند.
باد شدیدی با سرعت ۱۰۸ کیلومتر در ساعت زابل در نوردید
رئیس اداره پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای هواشناسی سیستان و بلوچستان، گفت: وزش باد شدید تا بیشینه ۱۰۸ کیلومتر در ساعت بامداد امروز ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ زابل را درنوردید و گردوغبار حاصل از آن شعاع دید افقی را در ایستگاه هواشناسی فرودگاهی به ۸۰۰ متر کاهش داد.
علی ملاشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: براثر این طوفان و گرد و خاک، در شهرستان زهک بیشینه سرعت باد به ۸۳ کیلومتر در ساعت رسید و دید افقی را در ایستگاه هواشناسی تا ۹۰۰ متر کاهش داد.
وی بیان کرد: براساس نقشههای پیش بینی و پیش یابی هواشناسی، تا دوشنبه وزش باد شدید تا خیلی شدید و طوفان و گرد و خاک در شمال استان را خواهیم داشت.
این مسئول ادامه داد: در نوار شرقی و غرب استان وزش باد نسبتاً شدید تا شدید انتظار میرود و با توجه به جهت جریانات، احتمال انتقال ذرات گرد و غبار به مناطق مرکزی و جنوبی وجود دارد.
وی خاطر نشان کرد: در این مدت، از لحاظ دمایی در غالب نقاط استان از جمله مناطق شمالی و مرکزی تا پایان هفته کاهش نسبی دما مورد انتظار است.
وی توصیه کرد: هم استانیها در مناطق تحت تأثیر، به نکات بهداشتی و استفاده از ماسک در زمان غبار آلود شدن هوا توجه کرده و در ترددهای جادهای احتیاط شود و تردد غیر ضروری بیماران تنفسی، افراد سالخورده و کودکان، در زمان غبار آلود شدن هوا خودداری شود.
شایان ذکر است در طی دو دهه اخیر با تداوم خشکسالیها، کمبود اعتبارات، عدم پایبندی افغانستان به تعهدات و برخی سو مدیریتها، تالاب هامون خشک شده و با تمام تلاشهای صورت گرفته، بیابان زایی از بیابان زدایی پیشی گرفته که این موضوع بر شدت گرد و غبار در منطقه افزوده و عاملی بر مهاجرت و افزایش مشکلات مردم در منطقه شده است.
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