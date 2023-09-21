طوفان و گرد و خاک در سیستان همچنان می تازد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: با توجه به خشکسالی‌های بیش از دو دهه اخیر و در پی تداوم طوفان و گرد و خاک در منطقه سیستان، از روز گذشته با شدت گرفتن این طوفان در منطقه، ۸۵۹ نفر تاکنون به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه کرده‌اند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان در این خصوص گفت: در پی موج جدید وزش باد در منطقه سیستان از ۲۸ شهریورماه تاکنون، در پنج شهرستان زابل، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز ،۸۵۹ نفر از مردم این منطقه‏ راهی بیمارستان و مراکز بهداشتی و درمانی شده‌اند که از این تعداد ،۵۰ نفر اکنون بستری بوده و‬ ۸۰۹ نفر نیز با دریافت خدمات درمانی لازم به منازل خود بازگشتند.

مجید محبی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: ناراحتی‌های تنفسی، قلبی و چشمی از عمده علائم مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی و درمانی در منطقه سیستان از شب گذشته تاکنون بوده است.

وی گفت: تمامی نیروهای ‏امدادی و خدمات‌رسان در مسیرهای ارتباطی منطقه سیستان در حالت آماده‌باش ‏هستند تا در صورت نیاز اقدام به کمک‌رسانی کنند.

باد شدیدی با سرعت ۱۰۸ کیلومتر در ساعت زابل در نوردید

رئیس اداره پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای هواشناسی سیستان و بلوچستان، گفت: وزش باد شدید تا بیشینه ۱۰۸ کیلومتر در ساعت بامداد امروز ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ زابل را درنوردید و گردوغبار حاصل از آن شعاع دید افقی را در ایستگاه هواشناسی فرودگاهی به ۸۰۰ متر کاهش داد.

علی ملاشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: براثر این طوفان و گرد و خاک، در شهرستان زهک بیشینه سرعت باد به ۸۳ کیلومتر در ساعت رسید و دید افقی را در ایستگاه هواشناسی تا ۹۰۰ متر کاهش داد.

وی بیان کرد: براساس نقشه‌های پیش بینی و پیش یابی هواشناسی، تا دوشنبه وزش باد شدید تا خیلی شدید و طوفان و گرد و خاک در شمال استان را خواهیم داشت.

این مسئول ادامه داد: در نوار شرقی و غرب استان وزش باد نسبتاً شدید تا شدید انتظار می‌رود و با توجه به جهت جریانات، احتمال انتقال ذرات گرد و غبار به مناطق مرکزی و جنوبی وجود دارد.

وی خاطر نشان کرد: در این مدت، از لحاظ دمایی در غالب نقاط استان از جمله مناطق شمالی و مرکزی تا پایان هفته کاهش نسبی دما مورد انتظار است.

وی توصیه کرد: هم استانی‌ها در مناطق تحت تأثیر، به نکات بهداشتی و استفاده از ماسک در زمان غبار آلود شدن هوا توجه کرده و در ترددهای جاده‌ای احتیاط شود و تردد غیر ضروری بیماران تنفسی، افراد سالخورده و کودکان، در زمان غبار آلود شدن هوا خودداری شود.

شایان ذکر است در طی دو دهه اخیر با تداوم خشکسالی‌ها، کمبود اعتبارات، عدم پایبندی افغانستان به تعهدات و برخی سو مدیریت‌ها، تالاب هامون خشک شده و با تمام تلاش‌های صورت گرفته، بیابان زایی از بیابان زدایی پیشی گرفته که این موضوع بر شدت گرد و غبار در منطقه افزوده و عاملی بر مهاجرت و افزایش مشکلات مردم در منطقه شده است.