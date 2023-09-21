به گزارش خبرگزاری مهر، باغ کتاب تهران با همکاری خانه مداحان اهل بیت (ع) نخستین جایزه کتاب «مداحان مؤلف» را برگزار میکند. براین اساس مداحان مؤلف در حوزه کتاب و مقاله میتوانند آثار تألیفی، ترجمه، کتاب صوتی و کتاب الکترونیکی خود را برای شرکت در این مسابقه ارسال کنند.
مداحان برای شرکت در این مسابقه، ابتدا باید در سایت خانه مداحان به نشانی www.maddah.ir ثبتنام کنند. در مرحله بعدی دو جلد از کتاب تألیفی، نسخهای از متن زبان اصلی آثار ترجمه شده، فایل کتاب صوتی یا الکترونیکی در قالب CD یا از طریق شبکههای اجتماعی باید به دبیرخانه واقع در خانه مداحان ارسال شود.
علاقهمندان تا ۱۵ مهرماه فرصت دارند تا آثار خود را برای شرکت در این مسابقه به دبیرخانه ارسال کنند. اختتامیه بناست ۲۴ آبانماه در مجموعه باغ کتاب تهران برگزار شود.
خانه مداحان اهل بیت (ع) در تهران، پل چوبی، چهارراه فخرآباد، خیابان شهید مشکی واقع است.
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