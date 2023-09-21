به گزارش خبرگزاری مهر، رستم ژیگانشین در دیدار با شهردار تبریز اظهار کرد: این سفرها نقش به سزایی در توسعه تعاملات و گسترش ارتباطات و در نهایت بهبود وضعیت گردشگری دارد.
وی با اشاره به ظرفیت بالای تبریز در حوزههای مختلف تجاری و صنعتی، تصریح کرد: ظرفیتهای تبریز بستر مناسبی برای توسعه روابط تجاری و صنعتی بین ایران و روسیه است.
رئیس نمایندگی بازرگانی سفارت روسیه در ایران همچنین تصریح کرد: پیمان خواهر خواندگی شهرهای تبریز و قازان بستری مناسب برای ارتقا و گسترش سطح روابط تجاری و فرهنگی دو شهر است.
رستم ژیگانشین نماینده تجاری روسیه در ایران در دیدار با شهردار تبریز اظهار کرد: فعالین بخش خصوصی و دولتی روسیه علاقمند به مشارکت و فعالیت در بازار ایران هستند.
وی پیوند خواهرخواندگی بین تبریز و قازان را بستری مناسب برای ارتقا سطح ارتباطات شهری، تجاری و فرهنگی طرفین خواند و با اشاره به برگزاری همایش بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری تبریز، گفت: برای توسعه ارتباطات و جذب حداکثری سرمایه گذاری در همایش پیش رو، از شهرداران مراکز دو استان تاتارستان و باشقیرستان دعوت به عمل آید چون این شهرها از لحاظ صنعتی سرآمد هستند.
یعقوب هوشیار، شهردار تبریز نیز در این دیدار با اشاره نقش کریدوری تجاری تبریز و آذربایجان شرقی به دلیل مجاورت جغرافیایی با کشورهای جمهوری آذربایجان، ترکیه و ارمنستان، خاطر نشان کرد: تبریز نقش به سزایی در مبادلات تجاری منطقه دارد و با گسترش روابط میتوان کمک شایانی به افزایش مراودات تجاری و روسیه انجام داد.
یعقوب هوشیار با تشریح اقدامات عمرانی مدیریت شهری در دو سال اخیر، تصریح کرد: تبریز در حوزه اجرای پروژههای زیست محیطی، حمل و نقل، تاکسیرانی و هوشمندسازی شاهد پیشرفتهای مطلوبی بوده به طوری که اقدامات ارزشمندی برای ارتقای زیرساختهای هوشمندسازی شهری آغاز شده است.
وی با بیان اینکه تبریز و آذربایجان شرقی از دیرباز فکر و رویکرد اقتصادی قوی داشته و این شهر کریدور ایران به اروپا بوده است، تصریح کرد: پتانسیل مطلوب صنعتی تبریز فرصت بی نظیری برای افزایش تعاملات صنعتی و تجاری میان تبریز و استانهای روسیه است چرا که تبریز ظرفیتهای متنوعی در حوزههای صنعتی، گردشگری، سرمایه گذاری و … دارد.
شهردار تبریز در پایان سخنان خود از فعالان اقتصادی و حوزه سرمایهگذاری و شهرداران شهرهای مهم روسیه برای حضور در همایش بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری تبریز ۲۰۲۳ دعوت به عمل آورد.
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