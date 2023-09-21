ورود ۴۳۱ هزار خودرو به خراسان شمالی ثبت شد

محمد مشتری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به ورود ۴۳۱ هزار و ۱۴۱ خودرو طی ۱۰ روز گذشته به استان، اظهار داشت: این تعداد نسبت به زمان مشابه سال گذشته از رشد ۳۰ درصدی برخوردار بوده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان شمالی تردد خروجی استان طی این مدت را ۴۲۸ هزار و ۴۶۵ خودرو برشمرد و افزود: این تعداد نسبت به زمان مشابه سال گذشته، ۲۳ درصد و نسبت به سال قبل (قمری) ۳۲ درصد افزایش یافته است.

وی همچنین تردد ورودی استان در روز گذشته را ۳۷ هزار و ۸۶۲ وسیله نقلیه و تردد خروجی را ۳۷ هزار و ۳۰۱ وسیله نقلیه ذکر کرد و گفت: این میزان نسبت به ۲۸ شهریور در هر دو تردد ورودی و خروجی ۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.