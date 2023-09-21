  1. استانها
  2. بوشهر
۳۰ شهریور ۱۴۰۲، ۲۳:۵۰

بخشدار ویژه خارگ؛

۱۶۰۰ دانش آموز در جزیره خارگ به کلاس درس می‌روند

۱۶۰۰ دانش آموز در جزیره خارگ به کلاس درس می‌روند

بوشهر- بخشدار ویژه خارگ گفت: هزار و ۶۰۰ دانش‌آموز در سال جدید در جزیره خارگ مشغول تحصیل هستند.

محمدرضا دشتی زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با اقدامات صورت گرفته توسط عملیات عمومی، اداره کل نوسازی مدارس، اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر و شرکت‌های پتروشیمی و فلات قاره خارگ مدارس جزیره آماده بازگشایی هستند.

وی با بیان اینکه امسال حدود ۱۷۰ دانش‌آموز تحصیل خود در پایه اول آغاز می‌کنند، خاطر نشان کرد: برنامه‌ریزی برای استقبال از شکوفه‌هایی که برای نخستین بار پای در مدرسه می‌گذارند به دلیل اهمیت این قشر در آینده کشور به صورت کامل انجام می‌شود.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: هزار و ۶۰۰ دانش‌آموز در سال جدید مشغول تحصیل هستند.

کد مطلب 5891449

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها