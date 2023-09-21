محمدرضا دشتی زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با اقدامات صورت گرفته توسط عملیات عمومی، اداره کل نوسازی مدارس، اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر و شرکت‌های پتروشیمی و فلات قاره خارگ مدارس جزیره آماده بازگشایی هستند.

وی با بیان اینکه امسال حدود ۱۷۰ دانش‌آموز تحصیل خود در پایه اول آغاز می‌کنند، خاطر نشان کرد: برنامه‌ریزی برای استقبال از شکوفه‌هایی که برای نخستین بار پای در مدرسه می‌گذارند به دلیل اهمیت این قشر در آینده کشور به صورت کامل انجام می‌شود.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: هزار و ۶۰۰ دانش‌آموز در سال جدید مشغول تحصیل هستند.