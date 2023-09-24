رسوب ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه در حساب ۳ وزارتخانه

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمدرضا دستغیب رئیس دیوان محاسبات کل کشور با اشاره به پایان مهلت قانونی دستگاه‌ها برای اتصال به حساب خزانه، گفت: طبق آخرین گزارشی که ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ به دست دیوان محاسبات رسیده، تعداد حساب‌های موجود زیر مجموعه دستگاه‌ها از ۲۵۰ هزار حساب به ۲۳ هزار حساب اصلی رسیده است. اما همچنان ۷۵ هزار حساب فرعی در دستگاه‌ها موجود بود که این عدد هم به ۴۳ هزار حساب کاهش پیدا کرده است.

دستغیب گفت: از این میان ۴۰ هزار حساب مربوط به دانشگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت و ۳ هزار حساب مربوط به دانشگاه‌های زیر مجموعه وزارت علوم است. علیرغم کاهش حساب‌ها مشکل ارقام رسوب کرده در این حساب‌هاست. این عدد جمعاً بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین تعداد حساب‌های وزارت نفت که هنوز به حساب واحد خزانه متصل نشده‌اند هم از سه هزار حساب به ۵۴۳ کاهش پیدا کرده است. رقم رسوب کرده در حساب‌های فرعی زیرمجموعه وزارت نفت، ۱۹۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

به گفته رئیس دیوان محاسبات کشور، اسامی دستگاه‌هایی که حساب‌های فرعی خود را به حساب واحد خزانه متصل نکرده‌اند به دستگاه‌های نظارتی و دادستانی دیوان محاسبات ارسال شده و بزودی به صورت عمومی نیز منتشر خواهد شد.