تلاش نمایندگان مجلس برای تغییر محدوده مشهد بی اثر بود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، غلامرضا خواجی ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: با اعمال نفوذ و تلاش های نمایندگان شهرهای اطراف مشهد، تغییر محدوده شهر مشهد در دستور کار تقسیمات کشوری قرار گرفته است.

عضو شورای شهر مشهد درباره محدوده پیشنهادی برخی نمایندگان اظهار داشت: اعمال نفوذ برخی نمایندگان مجلس در مطالعات وزارت کشور وضع را به حدی کشانده اند که نمایشگاه بین المللی مشهد نیز در محدوده شهر طرقبه و شاندیز قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: تفکیک این قسمت از شهر موجب مشکلات امنیتی و اجتماعی فراوان برای ساکنین این محدوده و مردم مشهد خواهد شد.

وی تصریح کرد: طرح تغییر محدوده شهر مشهد علاوه بر لطمات اجتماعی، امنیتی و اقتصادی به مردم می زند و موجب اختلاف بین مردم مشهد و طرقبه و شاندیز می شود.

خواجی افزود: با پیگیریهای اعضای شورای شهر، فرماندار مشهد و استاندار خراسان رضوی و انجام چندین نشست مشترک با مسئولان وزارت کشور، تقسیمات کشوری این امر انجام نشد.

وی یادآور شد: با تلاش های صورت گرفته در چند روز گذشته، استاندار خراسان رضوی در تقسیمات کشوری متقاعد شده که محدوده ورزشگاه ثامن الائمه و اراضی سوران برخلاف نظر برخی نمایندگان در محدوده شهر مشهد باقی بماند و سمت چپ شاندیز در تقسیمات جدید قرار گیرد.