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۲۸ آبان ۱۳۸۶، ۱۴:۵۸

تلاش نمایندگان مجلس برای تغییر محدوده مشهد بی اثر بود

مشهد - خبرگزاری مهر: عضو شورای شهر مشهد گفت: تلاش های برخی نمایندگان مجلس برای تغییر محدوده شهر مشهد در تقسیمات کشوری با شکست مواجه شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، غلامرضا خواجی ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: با اعمال نفوذ و تلاش های نمایندگان شهرهای اطراف مشهد، تغییر محدوده شهر مشهد در دستور کار تقسیمات کشوری قرار گرفته است.

عضو شورای شهر مشهد درباره محدوده پیشنهادی برخی نمایندگان اظهار داشت: اعمال نفوذ برخی نمایندگان مجلس در مطالعات وزارت کشور وضع را به حدی کشانده اند که نمایشگاه بین المللی مشهد نیز در محدوده شهر طرقبه و شاندیز قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: تفکیک این قسمت از شهر موجب مشکلات امنیتی و اجتماعی فراوان برای ساکنین این محدوده و مردم مشهد خواهد شد.

وی تصریح کرد: طرح تغییر محدوده شهر مشهد علاوه بر لطمات اجتماعی، امنیتی و اقتصادی به مردم می زند و موجب اختلاف بین مردم مشهد و طرقبه و شاندیز می شود.

خواجی افزود: با پیگیریهای اعضای شورای شهر، فرماندار مشهد و استاندار خراسان رضوی و انجام چندین نشست مشترک با مسئولان وزارت کشور، تقسیمات کشوری این امر انجام نشد.

وی یادآور شد: با تلاش های صورت گرفته در چند روز گذشته، استاندار خراسان رضوی در تقسیمات کشوری متقاعد شده که محدوده ورزشگاه ثامن الائمه و اراضی سوران برخلاف نظر برخی نمایندگان در محدوده شهر مشهد باقی بماند و سمت چپ شاندیز در تقسیمات جدید قرار گیرد.

کد مطلب 589375

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